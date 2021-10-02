Мошенники купили музыку в интернете на все деньги клиентки Привата – реакция банка

ПриватБанк отказался делать запросы на возврат средств обворованной клиентки

ПриватБанк отказался возвращать деньги обворованной клиентке / Фото: Коллаж: Сегодня

Клиентка ПриватБанка пожаловалась на досадный инцидент с мошенниками, которые купили на все ее деньги музыку в ITunes, а банк отказал в запросе на возврат средств.

Об этом пользовательница с ником Kamienczanka Blacky оставила отзыв на сайте "Минфин".

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Согласно ему, 23 сентября утром кто-то начал делать несанкционированные покупки с ее карточки на сервисе ITunes.

"Покупали весь день (каждые 10-20 минут) – и продолжили это делать утром 24 сентября. Никаких смс-уведомлений о паролях или списания средств мне не поступало ", – пишет она.

Баланс карты клиентка проверила аж 26 сентября и только тогда заметила исчезновение крупной суммы средств и обратилась в службу поддержки.

"В воскресенье вечером дозвониться до живого человека, похоже, вообще невозможно. Оператор обнадежил, что такие дела часто заканчиваются возвратом средств. Но дальше все было не так радужно."

Оператор, который разбирался с этой ситуацией открыл заявки на возврат средств, но не всех. Банк согласился обжаловать лишь 35 незаконных транзакций из 44 уверяя, что существуют лимит на возврат средств за покупки.

"Я обратилась в полицию и в киберполицию. Направила верифицированный запрос Главе правления банка. Подала запрос на опротестование транзакций также в отделении Apple Украины. Профиль мошенника на Apple.com заблочили – и это пока все, что сделал Applе, что позорно мало", – жалуется женщина .

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ПриватБанк ответил на данный комментарий, который по некоторым заявкам, они не могут провести претензионную работу, так как существует ограничение на количество заявок со стороны платежной системы.

"Закрыты только те заявки, которые превышают данный лимит, а по другим заявкам уже ведется работа. Со своей стороны мы сделаем все, чтобы обжаловать списания средств ", – написал банк в ответ.

В тот же день, 30 сентября, свой отзыв на сайте оставил возмущенный клиент Monobank у которого мошенники украли финансовый номер, взяли на него кредит и сняли все деньги, а система безопасности банка никак не среагировала.