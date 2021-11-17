Водії у Польщі та Україні: кому та за що готові платити від 62 тис. грн на місяць

Не всім водіям в Україні готові платити високі зарплати / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Професія водія є однією з найпоширеніших, тому на фахівців з управління є постійний попит. Заробітня плата водіїв залежить насамперед від виду транспортного засобу, а також місця роботи та типу перевезень.

Як розповіли "Сьогодні" у кадровому порталі grc.ua, всі спеціалізації водіїв потрібні як в Україні, так і за кордоном.

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Що вимагають від водія:

права водія відповідної категорії;

досвід керування не менше 3 років;

знання правил дорожнього руху;

уважність.

Перевагою для фахівця буде наявність технічної освіти, що дозволить швидко усунути несправність у разі потреби.

Які навички важливі для роботодавців в Україні

Обов'язковими вимогами до вакансії "Водій-експедитор" є: досвід роботи водієм, водієм-експедитором; посвідчення водія категорій С, С1. Потрібний досвід роботи: 1-3 роки.

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Для вакансії "Персонального водія" найчастіше потрібен досвід роботи 3-6 років. До обов'язків належать:

забезпечення комфортного супроводу керівника протягом робочого дня;

своєчасна подача автомобіля у призначене місце та час;

завчасне планування оптимального маршруту руху із метою швидкого переміщення;

здійснення контролю за технічним станом ТЗ, догляд за ТЗ, дотримання його в чистоті;

виконання адміністративно-господарських доручень керівника.

Важливими умовами також є забезпечення професійного та безпечного водіння та дотримання правил етикету та конфіденційності.

Вимоги до кандидатів:

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досвід особистим водієм від 5 років із першими особами компаній;

досвід безаварійного керування на автомобілях VIP класу;

досвід вирішення адміністративно-господарських питань;

готовність до відряджень;

відповідальність, пунктуальність, акуратність, дипломатичність, інтелігентність.

Які вимоги до кандидатів у Польщі?

Вимоги до претендентів у Польщі дещо відрізняються. Європейським компаніям переважно необхідні водії категорій C+E, тобто далекобійники.

До обов'язків таких водіїв входить:

керування транспортним засобом: MAN, SCANIA, VOLVO, IVECO; відповідальність за збереження вантажу;

безпечне транспортування вантажів із пункту до пункту;

перевезення напівпричепів штора або напівпричепів тентів, напівпричепів з жорстким кузовом, змінних кузовів/контейнерів, стандартних напівпричепів і мега причепів.

До обов'язкових вимог належать:

наявність чинного посвідчення водія категорії C+E;

діючий біометричний паспорт з безвізовим режимом не менше одного місяця та щонайменше 3 місяці до закінчення терміну дії візи.

Працевлаштування відбувається безпосередньо у роботодавця за трудовим договором.

Місце виконання рейсів – Західна Європа та Польща. Перший контракт на випробувальний строк укладається на 2 місяці з можливістю продовження. За добру роботу роботодавці обіцяють бонуси. До пакету умов входить: відпочинок після кожної поїздки 45 годин, безкоштовне проживання у готелях Франції та Польщі, від 2 до 4 тижнів перерви між робочими термінами. Роботодавець надає можливість отримання візи.

Ще одна популярна категорія у Польщі – водій міських автобусів (у великих транспортних компаніях). Потрібні водії з робочою візою, правами категорії D та досвідом роботи на автобусі понад 6 років.

Роботодавці шукають водіїв на повну зайнятість, обіцяють проживання у хостелі за рахунок компанії та змінний графік.

Яку зарплату пропонують водіям в Україні та Польщі

50% роботодавців пропонують водіям в Україні заробітну плату від 15 000 грн. Водночас від 22 600 грн пропонують 30%. Пропозицій із оплатою від 30 200 грн – 10%, від 37 800 грн – 7%. Зарплату розміром від 45 400 грн готові платити лише 3% роботодавців.

Для водіїв у Польщі пропонована заробітна плата становить:

від 43 700 грн – 42% пропозицій про роботу

від 57 500 грн – 33%;

від 62 100 грн. – 25% вакансій на сайті.

Середня пропонована заробітна плата водіїв в Україні становить 21 200 грн, водночас як середня запропонована заробітна плата водіїв у Польщі становить 52 900 грн .

До речі, як ми писали раніше, українцям все частіше пропонують роботу у Польщі, оклад залежить як з посади, і досвіду роботи. Однак українські заробітчани, які допомагали скоротити дефіцит робочої сили в Польщі, дедалі частіше їдуть на заробітки до Німеччини.