Водії платитимуть більше за повний бак: які ціни на АЗС у Великій Британії

Коротко про ціни на заправках у Сполученому Королівстві та що на них впливає / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Вартість повного бака бензину у Великій Британії вперше коштує понад 100 фунтів (3,7 тис. грн). Власники авто з дизельними двигунами платитимуть 103,4 фунта (3,8 тис. грн).

Як пише Bloomberg, такі суми нарахували в британській автосервісній компанії RAC.

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За інформацією аналітиків, ціни на пальне піднялися у зв’язку зі зростанням вартості нафти на світовому ринку. А чим дорожче пальне, тим дорожча продукція в усіх сферах економіки.

Подорожчання у Великій Британії

Ріст цін на нафту пов’язаний із санкціями Заходу проти Росії через вторгнення в Україну. Трейдери переживають щодо зниження обсягів постачання російського ресурсу та чи буде чим його замінити.

Представники RAC підрахували: щоб заправити стандартне авто з 55-літровим бензобаком, доведеться заплатити 100,27 фунта стерлінгів (3,7 тис. грн). Водночас якщо заправлятися дизелем, це коштуватиме 103,43 фунта (3,8 тис. грн).

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У середньому, у Великій Британії ціни на бензин зросли на 0,9% – до 182,31 пенса за літр, а дизель подорожчав на 0,8% – до 188,05 пенса. Автомобілісти просять уряд пом’якшити наслідки безпрецедентного подорожчання, адже за рік бензин у Сполученому Королівстві подорожчав на 40%, а дизельне пальне – на 43%.

Актуальні ціни

За даними ресурсу Fuelo, неетилований бензин 95 оцінюють у розмірі 1,74 фунта (64,45 грн) за літр. Неетилований бензин 98 коштує 1,76 фунта (65,19 грн) за літр.

Літр дизелю можна купити за 1,88 фунта (69,64 грн), а зріджений нафтовий газ (LPG) продають по 0,74 фунта (27,41 грн) за літр.

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Упродовж тижня стабільною на заправках Великої Британії залишалась лише ціна на А-98. Бензин А-95 подорожчав на 3 пенса (1,11 грн), а літр дизелю – на 2 пенса (0,74 грн). СПГ спершу проявив тенденцію до здешевшання на 2 пенса, але наприкінці тижня знову взяв курс на зростання.

Ціни на АЗС у Великій Британії, Fuelo / Фото: скріншот

Які прогнози?

Банківський холдинг та найбільший банк США JPMorgan прогнозує зростання цін на бензин ще на 30%, і це після попереднього підвищення вартості на 53%. Водночас попит на пальне серед американців лише зростає, з огляду на початок літнього періоду та впровадження нафтового ембарго в ЄС проти Росії.

За словами керуючого партнера HUG'S Еріка Наймана, суттєве здорожчання бензину разом із інфляцією у 8,3% в США створює складну ситуацію. Наслідки її весь світ відчує лише за певний час.

І попри все, американські водії не планують знижувати споживання бензину. Щоб якось врегулювати ситуацію, уряд США дозволив продавати пальне з високим вмістом етанолу, яке зазвичай заборонено використовувати влітку через шкідливі викиди.

Раніше "Сьогодні" розповідали, що в Україну прибувають бензовози з ЄС, а також писали, за скільки українцям продають бензин "з рук".