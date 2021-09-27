Вітренко назвав обов'язкові умови для сертифікації "Північного потоку-2"

Вітренко назвав обов'язкові передумови для сертифікації "Північного потоку-2" / Фото: Колаж: Сьогодні

Голова Нафтогазу Юрій Вітренко заявив, що обов’язковою передумовою для сертифікації "Північного потоку-2" є розблокування доступу європейських покупців до придбання російського і центральноазійського газу на східному кордоні України.

Про це голова НАК Нафтогаз розповів у ефірі "Реальної політики з Євгенієм Кисельовим" на каналі "Україна 24".

Реклама

Ще однією юридичною умовою є подальше самостійне бронювання транзитних потужностей, наголосив Вітренко.

За словами політика, про це йдеться у спільній заяві США та Німеччини щодо газогону.

Реклама

"Велика дипломатична перемога України, що в спільній заяві США та Німеччини є пряме посилання – "Північний потік-2" має відповідати духу і слову Третього енергопакету Європейського Союзу, інакше він не може бути сертифікованим, не може реально працювати", – сказав він.

Вітренко зазначив, що відокремлення оператора газопроводу від впливів Газпрому та кремлівської влади є прямою вимогою Третього енергопакету, так само і забезпечення безперешкодного доступу до придбання газу та бронювання транзитних потужностей.

Голова Нафтогазу наголосив, що усі ці процеси мають поєднуватися із принципом солідарності і "Північний потік-2" немає опинитися у привілейованому становищі.

На думку Вітренка, вільний доступ виключно до цього газогону, без розблокування Росією українського транзитного маршруту, суперечитеме цьому принципу.

"Не можна забезпечити доступ третіх сторін тільки до Північного потоку-2. Бо тоді він стане якраз привілейованим, порівняно з іншими газопроводами, що йдуть з Росії в Європу – наприклад, через Україну."

Також Вітренко додав, що Україна не просить окремих політичних гарантій щодо трубопроводу, але вимагає чіткого виконання законодавства.

Читайте також:

"Північний потік – 2" не запустять? У Німеччині пригрозили зупинкою газопроводу

Росії це не сподобається: кандидат у канцлери ФРН жорстко розкритикувала "Північний потік 2"