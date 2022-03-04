Вас прослуховують? Чому під час дзвінка чути власний голос

Люди скаржаться на ехо в телефоні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Часто під час телефонної розмови у динаміку ви можете почути не лише голос співрозмовника, а й власний. Така луна насторожує, і у багатьох людей виникає підозра, що телефон прослуховують.

Як повідомляє GSMinfo, хвилюватися не варто, адже причиною такої луни можуть бути проблеми з ґаджетом, збої у вашого оператора або ж навіть ваш співрозмовник.

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Справжнє прослуховування не дає луни

Луна може виникати через звичайні технічні проблеми. Наприклад, у вашого телефона може бути пошкоджений динамік або мікрофон. У деяких ґаджетах є мікрофони, які передають звук зі зменшеним рівнем навколишнього шуму. Відтак луну може давати також неправильна робота шумоподавлення. Ще одна причина – волога. Вона може потрапити у корпус телефона і заважати роботі телефона.

Перевантаженість мереж

Коли перевантажена мережа, або ж ви перебуваєте в місцевості, де поганий сигнал, у динаміку також можуть з’являтися зайві звуки.

Налаштування телефона вашого співрозмовника

Часто проблема може виникати тому, що людина, з якою ви розмовляєте, веде розмову через гучний зв’язок. Пояснення просте: звук вашого голосу, який випускає динамік телефона вашого співбесідника, знову потрапляє в мікрофон, і ви чуєте усе, що щойно сказали. Те ж саме трапляється тоді, коли людина вмикає Bluetooth і транслює розмову в автомобілі.

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Що робити?

Луна у вашому телефоні залишається, але прослуховування немає. Як прибрати непотрібні звуки? Якщо у вас поломки в телефоні, або є його пошкодження – потрібно звернутися до спеціалістів. Нехай фахівець продіагностує телефон і відремонтує його за потреби.

Якщо проблема на боці оператора – зателефонуйте з іншої SIM-карти. Ще один варіант, якщо у вас хороший інтернет-зв’язок, – скористуватися месенджерами.

У випадку, коли ехо виникає через налаштування у другого учасника бесіди, варто просто попросити людину вимкнути гучний зв’язок або Bluetooth.

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