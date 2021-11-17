У Японії випробували надшвидкісний поїзд без машиніста

Потяг успішно пройшов усі випробування / Фото: Колаж: Сьогодні

У Японії 17 листопада компанія East Japan Railway Company випробувала безпілотний швидкісний поїзд.

Про це повідомляє Kyodo News.

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Тестовий запуск поїзда серії Е7 із 12 вагонів провели на швидкості 110 кілометрів на годину на 5-кілометровій ділянці. Він керувався в автоматичному режимі, але у разі непередбачених ситуацій у кабіні перебував машиніст.

Потяг успішно пройшов усі випробування, хоч і зупинився за 8 сантиметрів від призначеного місця. Але, за даними фахівців, припустима похибка становить 50 сантиметрів.

Зазначимо, що East Japan Railway Company планує в майбутньому використовувати швидкісні безпілотні без машиністів. Бо в країні не вистачає робочої сили.

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Раніше ми повідомляли, що Україна та Польща збираються запустити надшвидкісні поїзди між Києвом та Варшавою. Це буде спільний проєкт "Укрзалізниці" та польської сторони.

Також "Укрзалізниця" відновила міжнародні рейси до п'яти європейських країн .