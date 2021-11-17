В Японии испытали сверхскоростной поезд без машиниста

Поезд успешно прошел все испытания / Фото: Коллаж: Сегодня

В Японии 17 ноября компания East Japan Railway Company испытала беспилотный скоростной поезд.

Об этом сообщает Kyodo News.

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Тестовый запуск поезда серии Е7 из 12 вагонов провели на скорости 110 километров в час на 5-километровом участке. Он управлялся в автоматическом режиме, но на случай непредвиденных ситуаций в кабине находился машинист.

Поезд успешно прошел все испытания, хотя и остановился в 8 сантиметрах от назначенного места. Но, по данным специалистов, допустимая погрешность составляет 50 сантиметров.

Отметим, что East Japan Railway Company планирует в будущем использовать безпилотные скоростные без машинистов. Поскольку в стране не хватает рабочей силы.

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Ранее мы сообщали, что Украина и Польша собираются запустить сверхскоростные поезда между Киевом и Варшавой. Это будет совместный проект "Укрзализныци" и польской стороны.

Также "Укрзализныця" возобновила международные рейсы в пять европейских стран.