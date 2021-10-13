В Україні зареєстрували рекордну кількість електрокарів. Які авто обирають українці

У минулому місяці свої перші реєстраційні номери отримали 145 нових авто / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні у вересні встановили новий рекорд з кількості нових електромобілів, що були зареєстровані впродовж одного місяця.
Про це повідомляє Укравтопром.
Нові електромобілі
У минулому місяці свої перші реєстраційні номери отримали 145 нових та 748 вживаних автомобілів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).
Зазначимо, що у серпні українські номери отримали 144 електромобілі, а у порівнянні з торішнім показником вересневий попит на нові електромобілі зріс у 2,5 рази.
Найпопулярнішими електрокарами серед українців були:
- NISSAN Leaf – 28 реєстрацій.
- HYUNDAI Ioniq – 12.
- NISSAN Sylphy -11.
- тут одразу два авто: JAC iEVS4 та PORSCHE Taycan – у них по 10 реєстрацій.
- і знову дві моделі: BMW i3 та MERCEDES-BENZ EQC – у них по 9 реєстрацій.
Електрокари з пробігом
В Україні, у порівнянні з минулим роком, на 18% виріс попит на вживані електомобілі.
Найпопулярнішими серед українців стали:
- NISSAN Leaf – 174 реєстрації.
- TESLA Model 3 – 95.
- RENAULT Zoe – 48.
- VOLKSWAGEN е-Golf – 39.
- CHEVROLET Bolt – 37.
З початку року в Україні зареєстрували майже 6,1 тис. од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення, що на 7% більше, ніж за аналогічний період 2020 року.
Раніше ми повідомляли, що на українських заводах, у вересні, зібрали 909 транспортних засобів. Порівняно з минулим місяцем, випуск автотранспорту виріс на 64%.
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