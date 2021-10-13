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В Україні зареєстрували рекордну кількість електрокарів. Які авто обирають українці

Вікторія Барановська
13 жовтня, 10:07
З початку року в Україні зареєстрували майже 6,1 тис. одиниць електромобілів

У минулому місяці свої перші реєстраційні номери отримали 145 нових авто / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні у вересні встановили новий рекорд з кількості нових електромобілів, що були зареєстровані впродовж одного місяця.

Про це повідомляє Укравтопром.

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Нові електромобілі

У минулому місяці свої перші реєстраційні номери отримали 145 нових та 748 вживаних автомобілів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

Зазначимо, що у серпні українські номери отримали 144 електромобілі, а у порівнянні з торішнім показником вересневий попит на нові електромобілі зріс у 2,5 рази.

Найпопулярнішими електрокарами серед українців були:

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  1. NISSAN Leaf – 28 реєстрацій.
  2. HYUNDAI Ioniq – 12.
  3. NISSAN Sylphy -11.
  4. тут одразу два авто: JAC iEVS4 та PORSCHE Taycan – у них по 10 реєстрацій.
  5. і знову дві моделі: BMW i3 та MERCEDES-BENZ EQC – у них по 9 реєстрацій.

Електрокари з пробігом

В Україні, у порівнянні з минулим роком, на 18% виріс попит на вживані електомобілі.

Найпопулярнішими серед українців стали:

  1. NISSAN Leaf – 174 реєстрації.
  2. TESLA Model 3 – 95.
  3. RENAULT Zoe – 48.
  4. VOLKSWAGEN е-Golf – 39.
  5. CHEVROLET Bolt – 37.

З початку року в Україні зареєстрували майже 6,1 тис. од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення, що на 7% більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

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Раніше ми повідомляли, що на українських заводах, у вересні, зібрали 909 транспортних засобів. Порівняно з минулим місяцем, випуск автотранспорту виріс на 64%.

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