В Україні запрацюють криптобіржі і легальні обмінники біткоїну

Биткоїн упав у ціні / Фото: REUTERS/Dado Ruvic, Cesc Maymo/Getty Images

Верховна Рада легалізувала в Україні криптовалюту. До сьогоднішнього дня у криптовалюти не було певного правового статусу в країні. Від тепер прийнятий парламентом законопроєкт покликаний впорядкувати ринок віртуальних активів і визначити правовий статус його учасників. Україна стала однією з небагатьох країн світу, що легалізували криптовалюти, і тепер сподівається зайняти провідні позиції на світовому кріптовалютном ринку.

У чому важливість законопроєкту

У середу, 8 вересня, Верховна Рада легалізувала в Україні криптовалюту, прийнявши у другому читанні профільний законопроєкт №3637. За документ, який вже назвали революційним, проголосували 276 народних депутатів. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров сьогодні заявив в Telegram, що вступ закону в силу дозволить вивести з тіні цифрові активи, щоденний оборот яких, за його даними, становить близько 1 млрд грн.

Законопроєкт впорядковує регуляцію ринку віртуальних активів і його учасників. Він регулює правовий статус таких активів і цивільно-правові відносини між фізичними і юридичними особами при їх використанні.

"У нас є потенціал зайняти провідні позиції на світовому крипторинку. Україна – одна з лідерів з використання криптовалюти в світі", – звернув увагу міністр.

За його словами, на даному етапі загальна капіталізація криптоіндустріі перевищила 2 трильйони доларів США. В Україні щоденний обіг віртуальних активів становить 1 млрд грн. Але через те, що все відбувається в тіні, міжнародні біржі не можуть заходити в Україну. Крім того, ні з однієї операції з віртуальними активами не платяться податки.

"Ми створюємо топову юрисдикцію, де у криптокомпаній будуть прозорі умови взаємовідносин з державою, зручна робота з регулятором і вигідне оподаткування", – заявив міністр.

Обміняти біткоїни на гривню стане просто

Як розповів "Сьогодні" член робочої групи з підготовки зазначеного законопроекту №3637 Дмитро Миколаївський, прийнятий сьогодні законопроєкт відкриває шлях до легалізації пунктів обміну криптовалют в Україні. Оборот віртуальних активів буде здійснюватися через пункти обміну, які після вступу в силу змін до Податкового кодексу, будуть узаконені і отримають державну ліцензію постачальників відповідних послуг.

За його словами, згідно з ухваленим законопроєктом, прямі розрахунки, коли від продавця до покупця переходять віртуальні активи, будуть неможливі. Однак, це не означає, що не можна буде здійснювати купівлю-продаж товарів за допомогою віртуальних активів.

"Покупець буде розраховуватися віртуальними активами, а продавець вже буде отримувати національну грошову одиницю – гривню", – пояснює Миколаївський.

За його словами, механізм запрацює, як тільки будуть прийняті зміни до Податкового кодексу, а ліцензовані постачальники послуг створять інфраструктуру для якісного фінансового процесингу з переведення віртуальних активів в гривню на своїх потужностях.

"Це зроблено для того, щоб не було ніяких питань з оподаткуванням, щоб Нацбанк не переживав стосовно кількості грошової маси в обігу, і щоб всі транзакції відбувалися за допомогою національної валюти", – говорить Миколаївський.

Він також додав, що зазначений законопроєкт передбачає впровадження пільгового оподаткування учасників ринку віртуальних активів.

"Оскільки стоїть завдання сформувати галузь і зробити її привабливою, то закладений принцип, що закон вступає в силу одночасно зі змінами до Податкового кодексу, якими передбачається стимулююче, більш привабливе оподаткування, щоб мотивувати учасників ринку", – сказав Миколаївський.

Коли ринок віртуальних активів запрацює

Відзначаючи позитивну сторону прийняття законопроекту №3637, який відкриває додаткові можливості для компаній зі сфер, пов'язаних з цифровими активами, експерти нагадують, що закон вступить в силу лише після прийняття змін до Податкового кодексу, тому критично важливо зрозуміти, в якому саме вигляді вони будуть прийняті.

"Ухвалений законопроєкт – базовий. Зараз працюємо над законопроєктом про внесення змін до Податкового кодексу. Він регулює питання оподаткування учасників ринку віртуальних активів. Після його прийняття ми зможемо запустити ринок віртуальних активів", – написав Федоров в Facebook.

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Нагадаємо, що до сьогоднішнього дня у криптовалюти не було певного правового статусу в Україні, тому декларувати її було не потрібно. У Державній податковій службі ще не пояснили, що тепер робити українцям з декларуванням цифрових активів.

Як ви ставитеся до легалізації криптовалют в Україні? Вже давно потрібно було Мені все одно Вважаю це марним

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