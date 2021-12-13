В Україні впали ціни на зерно: як подешевшала пшениця за тиждень

Ціни на пшеницю знизилися / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Ціни на основні зернові та олійні культури протягом минулого тижня з 6 до 10 грудня трохи знизилися.
Про це свідчать дані Tripoli.land.
Протягом тижня були такі ціни на основні товари:
- кукурудза – 7250 грн – 7158 грн за тонну;
- пшениця, 2-й клас – 9191 грн – 9079 грн за тонну;
- пшениця, 3 клас – 9163 грн – 9030 грн за тонну;
- ячмінь – 7385 грн – 7472 грн за тонну;
- соняшник – 19 029 грн – 19 191 грн за тонну.
- соя – 14 933 грн – 15 104 грн за тонну.
Україна експортує пшеницю
Станом на 8 грудня з початку 1 липня Україна експортувала 27,551 млн. тонн зернових та зернобобових культур – це на 4,615 млн. тонн більше, ніж рік тому.
Було експортовано:
- 14,982 млн. тонн пшениці (+2,841 млн. тонн до торішнього показника);
- 5,015 млн. тонн ячменю (+1,309 млн. тонн);
- 86,1 тис. тонн жита (+84,4 тис. тонн);
- 7,204 млн. тонн кукурудзи (+529 тис. тонн).
Як ми писали раніше, врожайність зернових культур у 2021 році зросла на 18% порівняно з минулим.