В Украине упали цены на зерно: как подешевела пшеница за неделю

Цены на пшеницу снизились / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Цены на основные зерновые и масличные культуры в течение прошлой недели с 6 по 10 декабря немного снизились.
Об этом свидетельствуют данные Tripoli.land.
В течение недели были такие цены на основные товары:
- кукуруза – 7250 грн – 7158 грн за тонну;
- пшеница, 2-й класс – 9191 грн – 9079 грн за тонну;
- пшеница, 3-й класс – 9163 грн – 9030 грн за тонну;
- ячмень – 7385 грн – 7472 грн за тонну;
- подсолнечник – 19 029 грн – 19 191 грн за тонну.
- соя – 14 933 грн – 15 104 грн за тонну.
Украина экспортирует пшеницу
По состоянию на 8 декабря с начала 1 июля Украина экспортировала 27,551 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур – это на 4,615 млн. тонн больше, чем год назад.
Было экспортировано:
- 14,982 млн тонн пшеницы (+2,841 млн. тонн к прошлогоднему показателю);
- 5,015 млн тонн ячменя (+1,309 млн. тонн);
- 86,1 тыс. тонн ржи (+84,4 тыс. тонн);
- 7,204 млн тонн кукурузы (+529 тыс. тонн).
Как мы писали ранее, урожайность зерновых культур в 2021 году выросла на 18% по сравнению с прошлым годом.