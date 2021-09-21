В Україні впали ціни на деякі продукти: що подешевшало у вересні

Овочі в Україні подешевшали / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні подешевшали овочі борщового набору. За місяць на 7% знизилися ціни на картоплю, на 25% – на моркву, а на буряк – на 24%.
Також в ціні впали капуста і цибуля – на 12% і 16% відповідно, повідомляє пресслужба Міністерства агрополітики і продовольства.
Що в Україні ще подешевшало за останній місяць:
- ячмінні крупи – на 1%;
- горохова крупа – на 3%;
- кукурудзяна крупа – на 1%.
- цукор – на 3%.
"Щодо більшості критичних для населення продуктів харчування ціни зросли в річному вимірі в межах інфляції або з невеликим відхиленням", – зазначили в міністерстві.
Як змінилися ціни на борщовий набір за рік
За даними Держстату, за рік цибуля подорожчала на 108%, а буряк і морква – на більш ніж 70%. Водночас вартість капусти зросла на третину. Знизився в ціні тільки картопля – майже на 15%.
Раніше голова НБУ Кирило Шевченко розповів, що в липні ціни зросли на 10,2% в річному вимірі, а в серпні інфляція продовжила прискорюватися, хоча останніми місяцями базова інфляція стабілізувалася.
За прогнозами НБУ, інфляція почне сповільнюватися наприкінці 2021-го до рівня нижче 10%, а до цільових 5% поступово повернеться 2022 року.
Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.