В Україні різко здешевшали деякі овочі: скільки тепер коштують

Скільки коштують овочі в червні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У травні різко зросла вартість деяких продуктів, зокрема і овочів. Проте моніторинг цін наприкінці червня показує, що у супермаркетах деякі з них різко здешевшали.

"Сьогодні" розповідає, що саме з овочів і на скільки здешевшало у червні.

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Подекуди ціни за кг впали на понад 20 грн

Ми переглянули дані щодо цін на овочі в різних супермаркетах на спеціалізованому сайті "Мінфін". Так, середньомісячні ціни у травні були значно вищими, ніж у червні, зокрема на помідори, огірки та капусту.

Отже, ціни на помідори змінилися так:

помідори червоні: у травні середня ціна була 82,33 грн/кг – станом на 24 червня 61,75 грн/кг;

у травні середня ціна була 82,33 грн/кг – станом на 24 червня 61,75 грн/кг; помідори рожеві: 123,63 грн/кг – 77,26 грн/кг;

123,63 грн/кг – 77,26 грн/кг; помідори сливка: 97,79 грн/кг – 74,45 грн/кг.

Здешевшання стосується і огірків. У середньому наприкінці червня вони коштують 54,99 грн/кг. На різні види ціни змінились так:

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огірки гладкі: у травні середня ціна була 79,88 грн/кг – станом на 24 червня 51,95 грн/кг;

у травні середня ціна була 79,88 грн/кг – станом на 24 червня 51,95 грн/кг; огірки короткоплідні: 81,23 грн/кг – 54,90 грн/кг;

81,23 грн/кг – 54,90 грн/кг; огірки тепличні: 70,31 грн/кг – 50 грн/кг.

Трохи менше здешевшала і молода капуста. Якщо у травні за кілограм в середньому доводилось платити 50,96 грн, то вже наприкінці червня сума зменшилась до 47,90 грн.

А от навпаки подорожчала капуста білокачанна. Із 25,69 грн/кг у травні ціна зросла до 36,37 грн/кг.

Що буде з цінами на гречку восени

Раніше "Сьогодні" розповідали, що у деяких магазинах ціна за кілограм гречки зросла до 90 грн.

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Водночас аграрії прогнозують, що ціни на гречку зменшаться після збирання врожаю. Вже до листопада оптова ціна тонни гречки може впасти із нинішніх 40 тис. грн до приблизно 25 тис. грн. Фактично найближчим часом ціна крупи знизиться майже вдвічі – з 90 грн до 45 грн за кг.

Ми також писали, що виробники молочної продукції не підвищують ціни, однак споживачам однак доводиться платити більше. Така ситуація склалася через логістику.

Читайте і про те, що буде з консервацією в Україні цього літа. Крім того, "Сьогодні" розповіли, що відбувається з цінами в окупованому росіянами Маріуполі.