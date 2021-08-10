В Україні прогнозують зростання цін на нерухомість. Експерти назвали винуватця

Через "Укрзалізницю" може подорожчати житло / колаж "Сьогодні"

Невпинне зростання цін на рухомість в Україні спричинене апетитами "Укрзалізниці", яка хоче підвищити тарифи на вантажні перевезення. І ланцюгова реакція через дії монополіста зачепить далеко не тільки сферу будівництва, переконані експерти, з якими розмовляв журналіст Микола Антофійчук для новин "Сьогодні".

Олександр Руданов, який очолює всеукраїнську спілку фахівців з нерухомості, каже – ціни сказилися. Ще трохи і забудовники не зможуть спрогнозувати вартість квадратних метрів на момент завершення будівництва.

"За перше півріччя 2021 року собівартість будівництва житла вже зросла, це за даними Держстату, зросла в середньому на 13%", – каже фахівець.

І це лише початок. 12 мільярдів гривень додаткового заробітку на вантажних перевезеннях, які запланувала собі "Укрзалізниця", неминуче вплине мало не на всі сфери економіки. І будівництво та ринок нерухомості – чи не перші під найболючішим ударом.

"Дуже багато суміжних ринків працюють на ринок нерухомості. Це виробники будматеріалів, це метал, це енергоносії. Зрозуміло – це все впливає зі знаком плюс на вартість одного квадратного метра", – каже Руданов.

Що ще дорожчатиме

Адже щойно залізничники сказали про подорожчання, із заявою виступили виробники цементу.

"За попередніми розрахунками, таке підвищення тарифів впливатиме як на собівартість цементу, так і на кінцевий продукт для споживача приблизно на п’ять-вісім відсотків", – пояснила Людмила Кріпка, виконавча директорка асоціації виробників цементу України.

Одностайні й виробники сталі та енергетики.

"Вугілля, руда – ставки підвищуються на тридцять відсотків. Зростання собівартості перевезення вантажів буде відображене у кінцевій продукції. Це 40-50 гривень на тонну перевезеного вугілля, це близько трьох відсотків зростання собівартості електроенергії на виході з теплової станції", – каже президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

Прогнози не тішать

Екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян певен, що "Укрзалізниця знову хоче підмінити справді необхідну реформу додатковими прибутками, які витягне з усієї промисловості. Тож і товари всі подорожчають для нас з вами.

"Зараз ми маємо катастрофу. Тому зараз говорити про підвищення тарифів без того, що проведена реформа "Укрзалізниці" – не варто. Весь час наголошую: спершу наведіть порядок. Покажіть, що є адекватні люди, які здатні керувати компанією", – переконаний колишній міністр.

А голова правління всеукраїнського об’єднання ріелторів Олександр Руданов попереджає: якщо не спинити здорожчання будматеріалів, у нас знову з‘являться довгобуди.

"Если тенденция будет сохранятся по росту цен на стройматериалы, росту цен на энергоносители, то строить, завершать строительство будет просто нерентабельно. Мы увидим наростание объемов тех объектов, которые не сданы в эксплуатацию, которые имеют статус долгостроев", – переконаний він.

Крім того, на думку фахівців, подорожчає житло не лише при купівлі, знімати квартиру теж, швидше за все, стане дорожче.

Нагадаємо, у Федерації роботодавців України заявили, що "Укрзалізниця" втратила довіру бізнесу через безкінечне підвищення тарифів, тоді як якість послуг компанії щоразу погіршується.

Ми також писали, що в Україні зростає інтерес до придбання заміського житла і ціни на таку нерухомість зросли з початку року вже на 10-15%. Найбільше подорожчали новобудови комфорт і бізнес-класу в передмістях Києва. За прогнозами, таке житло зросте в ціні ще на 7-10% до кінця року.

Раніше експерти ринку нерухомості розповіли "Сьогодні", що краще купувати "квадрати" за містом або невеликі квартири в районах з розвинутою інфраструктурою.