В Україні приватизували 30 спиртзаводів: куди пішли гроші з продаж

В Україні вже продали 30 спиртових підприємств / Фото: Колаж: Сьогодні

Протягом року, у період з жовтня 2020 до жовтня 2021, в Україні було приватизовано 30 спиртових підприємств у ході аукціонів. Загальна сума виручки склала 1,7 млрд. грн.

Про це повідомила прес-служба Фонду держмайна України.

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У повідомленні зазначається, що з цих грошей до бюджету України поступило вже 1,05 млрд, їх сплатили інвестори.

"Сьогодні з впевненістю можемо сказати, що демонополізація спиртової галузі в Україні відбулася!", – заявили у прес-службі.

Також у ФДМУ наголосили, що перед початком приватизації Україна та Білорусь були єдиним країнами із державними монополіями на виробництво спирту.

Новий поштовх до розвитку галузі дала реформа, яка стартувала 1 липня 2020 року.

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Скандальна приватизація "Більшовика"

Стара будівля колишнього заводу "Більшовик" у самому серці Києва була також виставлена на приватизацію наприкінці жовтня та продана за 1,42 млрд грн.

Однак відбулась ця приватизація не дуже прозоро, як вважають експерти та інвестори.

Вся справа в тому, що поборотись за такий ласий шматок землі прийшли лише 3 інвестори, двоє з яких були пов’язані між собою. Бентежить і ціна, за яку продали "Більшовик", адже від стартової вона відрізняється лише на 2%.

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"Сьогодні" розбирались, чому продаж "Більшовика" називають корупційною схемою, а також розповідали, як в Україні стартувала так звана Велика приватизація.