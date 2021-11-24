В Украине приватизировали 30 спиртзаводов: куда пошли деньги с продажи

В Украине продали уже 30 спиртовых предприятий / Фото: Коллаж: Сегодня

В течение года, в период с октября 2020 по октябрь 2021, в Украине было приватизировано 30 спиртовых предприятий в ходе аукционов. Общая сумма выручки составила 1,7 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда госимущества Украины.

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В сообщении отмечается, что из этих денег в бюджет Украины поступило уже 1,05 млрд., их уплатили инвесторы.

"Сегодня с уверенностью можем сказать, что демонополизация спиртовой отрасли в Украине состоялась!", – заявили в пресс-службе.

Также в ФГИУ подчеркнули, что перед началом приватизации Украина и Беларусь были единственными странами с государственными монополиями на производство спирта.

Новый толчок к развитию отрасли дала реформа, стартовавшая 1 июля 2020 года.

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Скандальная приватизация "Большевика"

Старое здание бывшего завода "Большевик" в самом сердце Киева было также выставлено на приватизацию в конце октября и продано за 1,42 млрд грн.

Однако состоялась эта приватизация не очень прозрачно, как считают эксперты и инвесторы

Все дело в том, что побороться за такой лакомый кусок земли пришли только 3 инвестора, двое из которых были связаны между собой. Смущает и цена, за которую продали Большевик, ведь от стартовой она отличается лишь на 2%.

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"Сегодня" разбирались, почему продажу "Большевика" называют коррупционной схемой, а также рассказывали, как в Украине стартовала так называемая Большая приватизация.