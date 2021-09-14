В Україні подешевшає долар – офіційний курс

Долар знову дешевшає / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на середу, 15 вересня:

14.09 15.09 зміна 1 долар США 26,7 грн 26,64 грн -0,06 1 євро 31,45 грн 31,46 грн +0,01

У порівнянні зі значеннями вівторка 14 вересня, долар подешевшав на 6 копійок. Тим часом євро виріс лише на 1 копійку.

Що кажуть експерти

Як "Сьогодні" розповів аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак, з 13 по 18 вересня середній курс продажу готівкового долара коливатиметься в межах 26,6-27 грн.

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Експерт звернув увагу: подорожчання бареля нафти вище 76 доларів виявиться сильним сигналом на підвищення інфляційного тиску в світі і відкриє потенціал слабкості гривні.

Як змінювався курс:

У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.

Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.