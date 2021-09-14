В Украине подешевеет доллар – официальный курс

Доллар снова дешевеет / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 15 сентября:

14.09 15.09 Изменение 1 доллар США 26,7 грн 26,64 грн -0,06 1 евро 31,45 грн 31,46 грн +0,01

По сравнению со значениями вторника 14 сентября, доллар снизился в цене на 6 копеек. Тем временем евро вырос всего на 1 копейку.

Что говорят эксперты

Как "Сегодня" рассказал аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак, с 13 по 18 сентября средний курс продажи наличного доллара будет колебаться в рамках 26,6-27 грн.

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Эксперт обратил внимание: удорожание барреля нефти выше 76 долларов окажется сильным сигналом на повышение инфляционного давления в мире и откроет потенциал слабости гривни.

Как менялся курс:

В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.

Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.