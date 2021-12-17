В Україні почали продавати очищені мандарини, аби зекономити час людей (фото)

У супермаркетах України продають очищені мандарини / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні столичні магазини знайшли спосіб, як зекономити час людей. На їх прилавках зʼявилися очищені мандарини.
"Сьогодні" побачив таку заманливу пропозицію в одному із київських супермаркетів та дізнався, скільки коштує така послуга.
Середня ціна мандаринів в Україні у грудні 2021 року сягає 35 грн.
Вартість мандаринів "Туреччина" у вищезгаданому супермаркеті — 33,90 грн за кілогарм, а "Клементин" — 45,90 грн за кілограм.
Вартість же очищеного фрукта 30,90 грн. Різниця між ціною цілого та очищеного — 3 грн, та, швидше за все, мінус 3. Виходить, що мандарини без шкірки купувати вигідніше? Цифри говорять, що так. Адже за розрахунком послуга очистки безкоштовна.
"Золоте" новорічне олівʼє
Новорічний стіл для української сім'ї з чотирьох осіб коштуватиме 1844,74 грн, що на 8,1% більше, ніж минулого року. Експерти у цю суму включили традиційне новорічне меню.
Лише 3 кг олів'є коштуватиме 198,54 грн.
Найдорожчими інгредієнтами страви є:
- ковбаса – 100 грн за 0,5 кг (зростання цін до 43 %);
- 0,5 кг зеленого горошку – 35,00 грн (на 8 %);
- 6 яєць – 19,80 грн (на 37 %);
- 200 г солоних огірків – 17,22 грн (на 4 %);
- 180 г майонезу – 13,50 грн (на 8 %).
Подорожчає і ще один новорічний салат – "Оселедець під шубою" – 1,5 кг буде коштувати 121,57 грн. Більше 100 гривен доведеться витратити лише на оселедець.
Раніше ми розповідали, що у супермаркетах та ринках з початку 2021 року у 2,6 разу подорожчали овочі "борщового набору".
А також розповідали про інші продукти, що подорожчали у грудні.