В Україні на 25% зросла середня пенсія

В Україні введуть нові доплати для літніх пенсіонерів / Фото: Сьогодні

У результаті комплексної програми підвищення пенсій середня пенсія в Україні з початку 2020 року зросла майже на 25% або 784 гривні і станом на 1 серпня 2021 року становила 3 866,84 гривні.

Про це повідомила прес-служба Міністерства соцполітики України.

За словами глави міністерства Марини Лазебної, для підтримки доходів пенсіонерів і забезпечення соціальної справедливості пропонується забезпечити індексацію всіх пенсій за загальними правилами і підвищення виплат людям, які за віком або станом здоров'я потребують додаткового соціального захисту.

"На початку 2020 року людей, які отримують найнижчі пенсії, менше 2000 гривень, було 4 мільйони. На сьогодні ми підняли пенсії понад цю межу для 2,3 мільйонів людей і очікуємо, що з середини 2022 року пенсії для всіх пенсіонерів складатимуть понад 2 000 грн", – зазначила вона.

Крім того, Мінсоцполітики розробляє пропозиції щодо диференціації соціальних гарантій пенсіонерам з урахуванням тривалості страхового стажу. На 2022 рік пропонується включити в ініційовану президентом програму щомісячних доплат літнім громадянам пенсіонерів віком від 70 до 75 років, що дасть змогу підвищити доходи додатково 1,5 мільйонам пенсіонерів.

Плани на 2022 рік

Також у рамках підготовки проєкту Державного бюджету на 2022 рік Мінсоцполітики пропонує передбачити в календарі підвищення пенсій на наступний рік такі кроки:

підвищення з 1 січня пенсій особам з інвалідністю з числа ліквідаторів Чорнобильської катастрофи;

індексацію з 1 березня пенсій для майже 10 млн пенсіонерів і компенсаційних виплат для пенсіонерів старше 75 років;

перерахунок з 1 липня і з 1 грудня пенсійних виплат у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;

перерахунок з 1 жовтня мінімальної пенсії за віком у зв'язку з прогнозованим підвищенням мінімальної заробітної плати.

У Мінсоцполітики розраховують, що ці пропозиції, а також ухвалення Верховною Радою урядового законопроекту № 4668 дасть можливість вперше після 2014 року охопити у 2022 році програмою підвищення всі категорії пенсіонерів, з акцентом на найбільш уразливих групах.

Нагадаємо, пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків з 1 квітня 2021 року. Пенсію за віком будуть нараховувати жінкам тільки після досягнення 60 років (і більше).

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко нагадав про необхідність власних накопичень людям у віці 30-40 років: