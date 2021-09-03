В Украине на 25% выросла средняя пенсия

В Украине введут новые доплаты для пожилых пенсионеров / Фото: Сегодня

В результате комплексной программы повышения пенсий средняя пенсия в Украине с начала 2020 года выросла почти на 25% или 784 гривны и по состоянию на 1 августа 2021 года составила 3 866,84 гривны.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства соцполитики Украины.

По словам главы министерства Марины Лазебной, для поддержания доходов пенсионеров и обеспечения социальной справедливости предлагается обеспечить индексацию всех пенсий по общим правилам и повышение выплат людям, которые по возрасту или состоянию здоровья нуждаются в дополнительной социальной защите.

"На начало 2020 года людей, которые получают самые низкие пенсии, меньше 2000 гривен, было 4 миллиона. На сегодняшний день мы подняли пенсии выше этого предела для 2,3 млн человек и ожидаем, что с середины 2022-го года пенсии для всех пенсионеров будут составлять более 2000 грн", – отметила она.

Кроме того, Минсоцполитики разрабатывает предложения по дифференциации социальных гарантий пенсионерам с учетом продолжительности страхового стажа. На 2022 год предлагается включить в инициированную президентом программу ежемесячных доплат пожилым гражданам пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет, что позволит повысить доходы дополнительно 1,5 миллионам пенсионеров.

Планы на 2022 год

Также в рамках подготовки проекта Государственного бюджета на 2022 Минсоцполитики предлагает предусмотреть в календаре повышения пенсий на следующий год следующие шаги:

повышение с 1 января пенсий лицам с инвалидностью из числа ликвидаторов Чернобыльской катастрофы;

индексацию с 1 марта пенсий для почти 10 млн пенсионеров и компенсационных выплат для пенсионеров старше 75 лет

перерасчет с 1 июля и с 1 декабря пенсионных выплат в связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;

перерасчет с 1 октября минимальной пенсии по возрасту в связи с прогнозируемым повышением минимальной заработной платы.

В Минсоцполитики рассчитывают, что эти предложения, а также принятие Верховной Радой Украины правительственного законопроекта № 4668 даст возможность впервые после 2014 года охватить в 2022 году программой повышения все категории пенсионеров, с акцентом на наиболее уязвимых группах.

Напомним, пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин с 1 апреля 2021 года. Пенсию по возрасту будут начислять женщинам только по достижении 60 лет (и больше).

Ранее министр финансов Сергей Марченко напомнил о необходимости собственных накоплений людям в возрасте 30-40 лет: