Версия на русском
$ 26,86
31,7

В Україні модернізують платіжну систему – Зеленський підписав закон

29 липня, 21:29

Юлія Безпечна

Новий нормативний акт в майбутньому дасть змогу інтегрувати платіжну систему України з системою Євросоюзу

Президент України підписав закон про платежі / колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про платіжні послуги" № 1591-ІХ, ухвалений парламентом 30 червня. Він адаптує українське законодавство до правового поля Європейського Союзу, що в майбутньому дасть змогу інтегрувати платіжну систему України з системою ЄС.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

"Закон спрямований на модернізацію та подальший розвиток ринку платіжних послуг і сприятиме впровадженню інновацій у фінансовій сфері України", – також уточнили у президента.

Новий закон базується на сучасних вимогах і враховує норми європейських регуляторних актів, зокрема Другої платіжної директиви (PSD2) і Директиви про електронні гроші (EMD).

Що удосконалить новий закон

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування та вводиться в дію через 12 місяців, за винятком окремих статей.

Реклама

Ми також писали, що найбільші банки і фінансові компанії Європи збираються створити нову платіжну систему, щоб зруйнувати домінування США у цій сфері.

Інші новини України та світу дивіться в останньому випуску "Сегодня":

Новини на цю ж тему:
платежі закони Володимир Зеленський електронні гроші платіжна система платіжні карти

Реклама