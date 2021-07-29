Версія українською
$ 26,86
31,7

В Украине модернизируют платежную систему – Зеленский подписал закон

29 июля, 21:29

Юлия Безпечная

Новый нормативный акт в будущем позволит интегрировать платежную систему Украины с системой Евросоюза

Президент Украины подписал закон о платежах / коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О платежных услугах" № 1591-ІХ, принятый парламентом 30 июня. Он адаптирует украинское законодательство с правовым полем Европейского Союза, что в будущем позволит интегрировать платежную систему Украины с системой ЕС.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Закон направлен на модернизацию и дальнейшее развитие рынка платежных услуг и будет способствовать внедрению инноваций в финансовой сфере Украины", – также уточнили у президента.

Новый закон базируется на современных требованиях и учитывает нормы европейских регуляторных актов, в частности Второй платежной директивы (PSD2) и Директивы по электронных денег (EMD).

Реклама

Что усовершенствует новый закон

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования и вводится в действие через 12 месяцев, за исключением отдельных статей.

Мы также писали, что крупнейшие банки и финансовые компании Европы собираются создать новую платежную систему, чтобы разрушить доминирование США в этой области.

Другие новости Украины и мира смотрите в последнем выпуске "Сегодня":

Новости на эту же тему:
платежи закон Владимир Зеленский электронные деньги платежная система платежные карты

Реклама