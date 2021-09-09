В Україні змінюють правила торгівлі в інтернеті – за що можуть заблокувати

Законопроект про захист прав споживачів зараз знаходиться на розгляді Кабміну / Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні з'являться нові правила для інтернет-торгівлі. Тепер підприємцям доведеться обов'язково розміщувати інформацію про себе і продукцію, а за недотримання правил, за запитом Держспоживслужби, блокуватимуть провайдери.

Про це повідомляє пресцентр Міністерства економіки.

Законопроект про захист прав споживачів зараз знаходиться на розгляді Кабміну. Він покликаний запровадити дієві механізми з регулювання інтернет-комерції. У частотності, визначаються терміни "електронний торговельний майданчик (маркетплейс)" і "електронний сервіс порівняння продукції (прайс-агрегатор)".

Крім того, за порушення будуть обмежувати доступ до сайту, де ведеться торгівля.

"Держспоживслужба отримує право звертатися до провайдера інтернет-послуг по обмеженню доступу до сайту суб'єктів господарювання, які використовують нечесну підприємницьку практику, порушують законодавство про захист прав споживачів і яких неможливо ідентифікувати", – уточнює Мінекономіки.

Що ще зміниться?

Також міністерство розробляє платформу "Е-споживач" для інтернет-продавців. Вона дозволить ідентифікувати підприємця шляхом надання йому статусу Держспоживслужбою "Перевірений продавець".

Також передбачається:

створення Єдиного реєстру продавців в сфері електронної комерції;

введення ідентифікації і верифікації продавців.

Нагадаємо, що платформа для продажу хендмейд-товарів Etsy зупинила реєстрацію нових продавців з України і близько десяти інших країн. Причиною стали оновлені правила платформи – магазини тепер можна запускати тільки користувачам з країн, в яких доступна платіжна система Etsy Payments. Ні Україна, ні сусідні Білорусь та Росія до числа цих країн не відносяться.

Відсутність важливих для інтернет-торгівлі платіжних систем – не нова проблема для українців. наприклад, PayPal не захотів заходити в Україну, а саме ця платформа використовується в більшості приватних платежів за кордоном. Крім того, вона потрібна для оплати роботи фрілансерів і для покупок в інтернет-магазинах. PayPal використовують понад 230 млн осіб в двох сотнях країн світу. Але в Україні грошові перекази працюють тільки "на вихід" – відправити гроші можна, а прийняти ні.