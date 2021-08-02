В Україні масово штрафують бізнес за нелегальну працю – порушив кожен третій

Масштабні перевірки бізнесу на предмет дотримання трудового законодавства почалися в Україні з 1 липня

В Україні 31% підприємств порушує трудове законодавство. Колаж: "Сьогодні"

В Україні у кожного третього підприємства, яке перевірила Державна служба України з питань праці, виявили проблеми з трудовим законодавством.

Як повідомляє OpenDataBot, найчастіше порушення – неоформлені працівники.

У випадку, якщо людина працює без трудового договору – для першої і третьої груп спрощеної системи оподаткування виноситься попередження. Для інших загрожує штраф в розмірі 60 тис. грн.

У 2021 році в країні хочуть провести вдвічі більше перевірок, ніж було в 2020 році. Таким чином планують перевірити 21 150 підприємств.

Насамперед перевіряючі приходять в компанії, коли:

кількість працівників не відповідає обсягам виконаних робіт;

роботодавці не подають до ПФУ відомостей про прийом на роботу співробітників (в т. ч. відсутність найманих працівників у торговців підакцизними товарами);

різко (на 20% і більше) зросла кількість співробітників, які працюють неповний робочий день;

фізособи працюють за цивільно-правовим договором із одним роботодавцем понад рік;

у роботодавця 30% і більше співробітників працюють за цивільно-правовими договорами;

протягом року скорочено 10% і більше персоналу.

Як розповів сайту "Сьогодні" адвокат Андрій Гевко, в результаті одних тільки перевірок частка тіньового сектору не знизиться.

"Потенційно оформляти працівників будуть тільки ті підприємці, до яких Держпраці прийде з перевіркою і видасть відповідний припис про усунення порушень. Така тенденція існує протягом останніх кількох років. При цьому оформляти будуть тільки частина працівників. Я не думаю, що такі перевірки призведуть до закриття бізнесів", – сказав адвокат.

Також він вважає, що деякі підприємці шукатимуть варіанти приховування трудових відносин.

Наприклад, оформляючи працівників через цивільно-правові договори, за якими менше оподаткування або підписувати ці договори без дати і надавати тільки при перевірці.

А от директор галузевої ІТ Асоціації Software Ukraine Віктор Валєєв вважає, що в період кризи не варто проводити масові перевірки.

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, як працівники Державної податкової служби протягом року не помічали грубих порушень законодавства за систематичні хабарі.