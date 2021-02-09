В Україні вирішили боротися з оформленням працівників як ФОПів. Що готують для бізнесу?

В Україні розробили проєкт закону, який ускладнює оформлення співробітників компаній як фізосіб-підприємців (ФОП). Документ вводить поняття "презумпція наявності трудових відносин" і 7 ознак таких відносин.
Законопроект уже схвалив Кабінет міністрів. У парламенті він ще не зареєстрований.
Що за "презумпція наявності трудових відносин"?
Якщо виконання роботи відповідає хоча б трьом з семи ознак трудових відносин, роботодавець зобов'язаний укласти трудовий договір з людиною, що виконує цю роботу.
Цей принцип повинен працювати незалежно від того, які домовленості є у роботодавця і такого працівника, або як вони називають свої ділові відносини.
І які ці 7 ознак?
Людина особисто виконує роботу за конкретною кваліфікацією / професії / посади за дорученням і під контролем особи, в інтересах якої виконується робота.
Робота регулюється, носить постійний характер і не передбачає конкретних результатів за певний період.
Роботи виконуються на визначеному або узгодженому з роботодавцем робочому місці, за правилами внутрішнього трудового розпорядку.
Особі, що виконує роботу, організовують умови праці, зокрема, надають обладнання, матеріали, сировину, робоче місце.
Особі, що виконує роботу, систематично виплачують винагороду в грошовій або натуральній формі.
Роботодавець встановлює тривалість робочого часу і часу відпочинку.
Роботодавець відшкодовує вартість поїздок та інші фінансові витрати, пов'язані з виконанням роботи.
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Навіщо це потрібно?
Згідно з пояснювальною запискою, проєкт закону розробили, щоб наблизити законодавство України до європейського.
Автори документа хочуть боротися з ситуаціями, коли "зацікавлені особи зловживають правом на укладення цивільно-правових договорів у тих випадках, коли за всіма ознаками особа повинна виконувати роботу на умовах трудового договору".
Тобто саме з оформленням фактичних співробітників як ФОПів.
Нагадаємо, така ініціатива озвучується вже не вперше. Реформу трудових відносин для псевдо-ФОПів задумали ще в 2019 році. Тоді проти ідеї уряду активно виступили самі підприємці.
Також з 1 січня 2021 року в Україні змінили ліміти і податки для ФОПів.
А про те, чого чекають від влади самі ФОПи, дивіться в сюжеті "Сьогодні":
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