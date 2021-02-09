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В Україні вирішили боротися з оформленням працівників як ФОПів. Що готують для бізнесу?

9 лютого, 15:35

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

На підприємців чекає список з семи ознак трудових відносин

В Україні розробили проєкт закону, який ускладнює оформлення співробітників компаній як фізосіб-підприємців (ФОП). Документ вводить поняття "презумпція наявності трудових відносин" і 7 ознак таких відносин.

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Законопроект уже схвалив Кабінет міністрів. У парламенті він ще не зареєстрований.

Що за "презумпція наявності трудових відносин"?

Якщо виконання роботи відповідає хоча б трьом з семи ознак трудових відносин, роботодавець зобов'язаний укласти трудовий договір з людиною, що виконує цю роботу.

Цей принцип повинен працювати незалежно від того, які домовленості є у роботодавця і такого працівника, або як вони називають свої ділові відносини.

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І які ці 7 ознак?

  1. Людина особисто виконує роботу за конкретною кваліфікацією / професії / посади за дорученням і під контролем особи, в інтересах якої виконується робота.

  2. Робота регулюється, носить постійний характер і не передбачає конкретних результатів за певний період.

  3. Роботи виконуються на визначеному або узгодженому з роботодавцем робочому місці, за правилами внутрішнього трудового розпорядку.

  4. Особі, що виконує роботу, організовують умови праці, зокрема, надають обладнання, матеріали, сировину, робоче місце.

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    Особі, що виконує роботу, систематично виплачують винагороду в грошовій або натуральній формі.

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  6. Роботодавець встановлює тривалість робочого часу і часу відпочинку.

  7. Роботодавець відшкодовує вартість поїздок та інші фінансові витрати, пов'язані з виконанням роботи.

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Навіщо це потрібно?

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Згідно з пояснювальною запискою, проєкт закону розробили, щоб наблизити законодавство України до європейського.

Автори документа хочуть боротися з ситуаціями, коли "зацікавлені особи зловживають правом на укладення цивільно-правових договорів у тих випадках, коли за всіма ознаками особа повинна виконувати роботу на умовах трудового договору".

Тобто саме з оформленням фактичних співробітників як ФОПів.

Нагадаємо, така ініціатива озвучується вже не вперше. Реформу трудових відносин для псевдо-ФОПів задумали ще в 2019 році. Тоді проти ідеї уряду активно виступили самі підприємці.

Також з 1 січня 2021 року в Україні змінили ліміти і податки для ФОПів.

А про те, чого чекають від влади самі ФОПи, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

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