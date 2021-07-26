В Україні масово пропадає черешня – як це вдарило по експорту (відео)

Цього року перевізний стан черешні був не таким якісним, щоб вона могла довго зберігатися

Дефіцит черешні в Україні. Колаж: "Сьогодні"

У Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській областях черешні практично немає. За десять років такого дефіциту не було.

Спочатку тривогу забили мелітопольські фермери. Вони були змушені через цінові качелі буквально знищувати фрукти. Адже закупівельні ціни не покривали їх собівартість. Чому так сталося – з'ясували "Сегодня".

У Херсонській області один з найбільших оптових ринків тоне у воді. За день до місячної норми лилося, але не тільки погода завдала удару по аграріям.

Одеситка Людмила продає сливу по 15-20 гривень за кілограм, це насправді ледь покриває її собівартість. Господиня скаржиться на відсутність покупців і поганий урожай і не тільки сливи.

Досить молодому черешневому саду в Херсонській області лише 12 років. Однак останні 3 роки прибутку фермерам він не приносить. Всіх збитків його власник Ігор Давиденко ще не порахував. Йдеться про мільйони, адже понад 200 тонн черешні залишили на деревах, тому що вона згнила.

Ще кілька років тому за сезон вдавалося зібрати до 5 тисяч тонн персика і 4 тисяч тонн абрикосів. Продукція йшла переважно на ринки країн Балтії, в Росію, Білорусь. Спочатку почалися проблеми з ринками Росії та Білорусі, а потім з Донбасом і Кримом.

Тільки через окупацію півострова, каже Ігор Давиденко, вони втратили 6 млн споживачів.

"Черешня завжди є топовим продуктом, який ми експортували в країни Європи. За рахунок того, що якщо вона якісна, вона може зберігатися більше двох тижнів. Цього часу достатньо, щоб перевезти за кордон і реалізувати на ринку", – каже заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчак.

Ось в Туреччині української черешні немає. Місцева ж коштує, на думку наших земляків, які проживають там не перший рік – величезні гроші. У цьому сезоні через те, що погода вдарила, її перевізний стан був не таким якісним, щоб вона могла довго зберігатися. Тому і експорту переважно в цьому сезоні не відбулося.

Також недавно кореспондентка "Сьогодні" Алла Чиж зробила контрольну закупівлю чорниці та перевірила її в лабораторії. Для перевірки вибрали ягоду з традиційних ринків, з сертифікатом і без, і з стихійного, без будь-яких документів.