В Украине массово пропадает черешня – как это ударило по экспорту (видео)

В этом году перевозочное состояние черешни было не таким качественным, чтобы она могла долго храниться

Дефицит черешни в Украине. Коллаж: "Сегодня"

В Херсонской, Николаевской, Днепропетровской областях черешни практически нет. За десять лет такого дефицита не было.

Сначала тревогу забили мелитопольские фермеры. Они были вынуждены из-за ценовых качель буквально уничтожать фрукты. Ведь закупочные цены не покрывали их себестоимость. Почему так произошло – выяснили "Сегодня".

В Херсонской области один из крупнейших оптовых рынков тонет в воде. За день до месячной нормы налило, но не только погода нанесла удар по аграриям.

Одесситка Людмила продает сливу по 15-20 гривен за килограмм, это на самом деле едва покрывает ее себестоимость. Хозяйка жалуется на отсутствие покупателей и плохой урожай и не только сливы.

Достаточно молодому черешневому саду в Херсонской области всего 12 лет. Однако последние 3 года прибыли фермерам он не приносит. Всех убытков его владелец Игорь Давыденко еще не посчитал. Речь идет о миллионах, ведь более 200 тонн черешни оставили на деревьях, потому что она сгнила.

Еще несколько лет назад за сезон удавалось собрать до 5 тысяч тонн персика и 4 тысяч тонн абрикосов. Продукция шла преимущественно на рынки стран Балтии, в Россию, Беларусь. Сначала начались проблемы с рынками России и Беларуси, а затем с Донбассом и Крымом.

Только из-за оккупации полуострова, говорит Игорь Давыденко, они потеряли 6 млн потребителей.

"Черешня всегда является топовым продуктом, который мы экспортировали в страны Европы. За счет того, что если она качественная, она может сохраняться более двух недель. Этого времени достаточно, чтобы перевезти за границу и реализовать на рынке", – говорит заместитель председателя Всеукраинской аграрной совета Денис Марчак.

Вот в Турции украинской черешни нет. Местная же стоит, по мнению наших земляков, проживающих там не первый год – огромные деньги. В этом сезоне из-за того, что погода ударила, ее перевозочное состояние было не таким качественным, чтобы она могла долго храниться. Поэтому и экспорта преимущественно в этом сезоне не произошло.

Также недавно корреспондентка "Сегодня" Алла Чиж сделала контрольную закупку черники и проверила ее в лаборатории. Для проверки выбрали ягоду с обычных рынков, с сертификатом и без, и со стихийного, без каких-либо документов.