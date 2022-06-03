В Україні хочуть заморозити деякі тарифи – що може змінитися зовсім скоро

В Україні пропонують заморозити тарифи / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Кабмін запропонував депутатам Верховної Ради запровадити мораторій на підвищення тарифів на опалення, гарячу воду і газ.

Про це йдеться у законопроєкті №7429, зареєстрованому у парламенті.

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У документі пропонується запровадити мораторій на період воєнного стану та шість місяців після його скасування.

Забороняється підвищувати тарифи на:

послуги розподілу природного газу;

тарифи на теплову енергію;

послуги з постачання теплової енергії;

постачання гарячої води.

Окрім цього, ціну на природний газ, яка діяла станом на 24 лютого для побутових споживачів заборонено змінювати.

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Також законопроєкт забороняє постачальникам будь-яким чином примушувати побутового споживача до оплати заборгованості, зокрема:

включати заборгованість у рахунок на оплату;

подавати судові позови;

проводити стягнення цієї заборгованості у примусовому порядку;

вчиняти заходи з припинення газопостачання у зв’язку з наявністю заборгованості тощо.

Однак для таких підприємств було передбачено комплекс гарантій та компенсаторних механізмів.

"Нафтогаз" взяв під крило 8,8 млн домогосподарств

Компанія стала для цих людей постачальником останньої надії після того, як "Нафтогазу" передали облгази підсанкціонного Дмитра Фірташа.

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Тариф для колишніх клієнтів цих облгазів становитиме 7,96 грн/кв. м із ПДВ, але без вартості доставки газу, це стосується людей у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях.

"Сьогодні" раніше писали, що буде з цінами на бензин після передачі заправок Glusko "Нафтогазу", і розповідали, до яких тарифів готуватися простим споживачам.