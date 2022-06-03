В Украине хотят заморозить некоторые тарифы – что может измениться совсем скоро

В Украине предлагают заморозить тарифы / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Кабмин предложил депутатам Верховной Рады ввести мораторий на повышение тарифов на отопление, горячую воду и газ.

Об этом говорится в законопроекте №7429, зарегистрированном в парламенте.

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В документе предлагается ввести мораторий на период военного положения и шесть месяцев после его отмены.

Запрещается повышать тарифы на:

услуги распределения природного газа;

тарифы на тепловую энергию;

услуги по поставке тепловой энергии;

снабжение горячей водой.

Кроме того, цену на природный газ, действовавшая по состоянию на 24 февраля для бытовых потребителей запрещено изменять.

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Также законопроект запрещает поставщикам каким-либо образом принуждать бытового потребителя к оплате задолженности, в частности:

включать задолженность в счет оплаты;

подавать судебные иски;

проводить взыскание этой задолженности в принудительном порядке;

принимать меры по прекращению газоснабжения в связи с наличием задолженности и т. д.

Однако для таких предприятий было предусмотрено комплекс гарантий и компенсаторных механизмов.

"Нафтогаз" взял под крыло 8,8 млн домохозяйств

Компания стала для этих людей поставщиком последней надежды после того, как "Нафтогазу" передали облгазы подсанкционного Дмитрия Фирташа.

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Тариф для бывших клиентов этих облгазов будет составлять 7,96 грн/куб. м с НДС, но без стоимости доставки газа это касается людей в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

"Сегодня" ранее писали, что будет с ценами на бензин после передачи заправок Glusko "Нафтогаза", и рассказывали, к каким тарифам готовиться простым потребителям.