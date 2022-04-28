В Україні хочуть збільшити військовий збір – скільки забиратимуть із зарплат

Скільки українцям доведеться віддавати із зарплати / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Для українців можуть збільшити військовий збір 1,5 до 3% на час війни з російськими загарбниками.

Відповідні зміни передбачає законопроект №7311, який уже зареєстрували у Верховній Раді.

Реклама

Крім цього, проект закону передбачає звільнення на період війни від сплати військового збору правоохоронців, військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, СЗР України, ДПСУ, МВС тощо.

Наразі парламентарі розглядають також повернення платного розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації та оподаткування товарів, які ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи.

На думку авторів законопроекту, ці заходи допоможуть підтримати роботу української економіки та наповнити бюджет.

Реклама

Наразі документ проходить розгляд профільного парламентського фінансового комітету, однак це досить формальна процедура, оскільки голова цього комітету Данило Гетманцев є одним із авторів цього законопроекту.

Податок на нерухомість

На час воєнного стану для українців скасували податок на нерухомість або так звані "зайві квадратні метри".

Нова норма законодавства поширюється на 2021 рік, заплатити за який потрібно було до 1 липня 2022 року, і на поточний 2022-й.

Реклама

Таким чином влада хоче позбавити громадян обов’язку платити за житло, яке могло бути зруйноване війною.

"Сьогодні" також писали, які ще податкові пільги запровадили для українців на час війни і розповідали, на які послаблення може розраховувати бізнес.