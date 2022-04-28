В Украине хотят увеличить военный сбор – сколько будут забирать из зарплат

Сколько украинцам придется отдавать с зарплаты / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Для украинцев могут увеличить военный сбор с 1,5 до 3% на время войны с российскими захватчиками.

Соответствующие изменения предполагаются в законопроекте № 7311, который уже зарегистрирован в Верховной Раде.

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Проект закона освобождает на период войны от уплаты военного сбора правоохранителей, военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, СБУ, СВР Украины, ГНСУ, МВД и т. д.

Парламентарии рассматривают также возврат платного растаможивания автомобилей иностранной регистрации и налогообложение товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей групп.

По мнению авторов законопроекта, эти меры помогут поддержать работу украинской экономики и наполнить бюджет.

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В настоящее время документ проходит рассмотрение в профильном парламентском финансовом комитете, однако это достаточно формальная процедура, поскольку глава комитета Даниил Гетманцев и является одним из авторов законопроекта.

Налог на недвижимость

На время военного положения для украинцев отменили налог на недвижимость, или на так называемые лишние квадратные метры.

Новая норма законодательства распространяется на 2021 год, заплатить за который нужно было до 1 июля 2022 года, и на текущий 2022 год.

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Таким образом власти хотят освободить граждан от платы за жилье, которое могло быть разрушено войной.

"Сегодня" также писали, какие еще налоговые льготы ввели для украинцев на время войны и на какие послабления может рассчитывать бизнес.