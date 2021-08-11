Ціни в Україні підскочили: що подорожчало і чому

Ціни на продукти знову злетіли / Фото: Depositphotos, REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

В Україні в липні споживча інфляція підскочила до 10,2% (з 9,5% в червні). Більшою мірою продовжили дорожчати макаронні та кондитерські вироби, м'ясні та молочні продукти.

Як пояснили в НБУ, кожен місяць ціни росли на 0,1%.

Що дорожчало і чому

макаронні, молочні та м'ясні вироби (через зростання споживчого попиту і зростання виробничих витрат: на сировину, енергію і оплату праці);

сирі продукти харчування (через збільшення виробничих витрат, погані погодні умови);

адміністративно регульовані ціни (подорожчання алкогольних напоїв (пива та ігристих вин), підвищення вартості транспортних послуг і збільшення тарифів авіаперевізниками).

А ось цукор подорожчав на 6,7%:

Прогноз НБУ

На ринках очікується надходження нового врожаю, що сприятиме уповільненню інфляції. Також прогнозуються коригування коригування глобальних цін на енергоносії та продовольство. Крім того, впливати на зниження інфляції буде підвищення облікової ставки і згортання антикризових монетарних заходів.

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Очікується, що в кінці року зростання споживчих цін сповільниться до 9,6%, а в другому півріччі повернеться до 5%.

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