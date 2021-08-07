У Новій пошті з'явилася ще одна послуга, яка захистить українців від шахраїв

Завдяки цьому нововведенню безпеку буде гарантовано, як продавцям, так і покупцям

Нова пошта ввела ще одну послугу для українців. Колаж "Сьогодні" / Фото: Pixabay, Нова пошта

Українська компанія "Нова пошта"оголосила про нову послугу у співпраці з OLX. У клієнтів платформи онлайн-оголошень з'явилася можливість оплачувати замовлення безпосередньо у відділенні НП за допомогою післяплати.

Про це розповіли в прес-службі "Нової пошти".

Найголовніший плюс цієї колаборації – безпека для продавців і покупців з OLX. Нова послуга вигідна обом сторонам угоди:

покупці можуть не боятися шахраїв, оскільки їм не доведеться робити передоплату на банківську карту. Тепер платити за товар можна буде після його повної перевірки в відділенні.

можуть не боятися шахраїв, оскільки їм не доведеться робити передоплату на банківську карту. Тепер платити за товар можна буде після його повної перевірки в відділенні. Продавці ж отримають більше клієнтів, адже до цього багато хто побоювався здійснювати оплати карткою в інтернеті. Більше того, в разі відмови посилка повертається до продавця безкоштовно.

Як це працює

Після того, як клієнт знайшов товар на сайті OLX, він повинен вибрати доставку "Новою поштою" з післяплатою.

Вже у відділенні клієнт перевіряє товар. Якщо вміст посилки його влаштовує, то тільки потім він оплачує доставку і послугу грошового переказу продавцю.

У тому випадку, якщо вміст посилки не влаштувала замовника, то він просто відмовляється і залишає посилку у відділенні. Товар повертається продавцю безкоштовно.

Нагадаємо, компанія оголосила про співпрацю з міжнародною платіжною системою Western Union. Клієнти української компанії тепер зможуть відправляти і отримувати грошові перекази, які доступні тільки в гривні, в відділеннях НП.

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Також "Нова пошта" підготувала інструкцію про те, як протидіяти аферистам.

Тим часом українцям пропонують знімати на телефон порушення на дорозі, відправляти в поліцію і отримувати за це гроші. Як саме, розповіли в новинах "Сьогодні":