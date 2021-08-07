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В Новой почте появилась еще одна услуга, которая защитит украинцев от мошенников

7 августа, 10:20

Ксения Кадушкина

Благодаря этому новшеству безопасность будет гарантирована, как для продавцов, так и для покупателей

Новая почта ввела еще одну услугу для украинцев. Коллаж "Сегодня" / Фото: Pixabay, Новая почта

Украинская компания "Новая почта" объявила о новой услуге в сотрудничестве с OLX. У клиентов платформы онлайн-объявлений появилась возможность оплачивать заказ непосредственно в отделении НП с помощью наложенного платежа.

Об этом рассказали в пресс-службе "Новой почты".

Самый главный плюс этой коллаборации – безопасность сделок для продавцов и покупателей с OLX. Новая услуга выгодна обеим сторонам сделки:

Как это работает

Напомним, компания объявила о сотрудничестве с международной платежной системой Western Union. Клиенты украинской компании теперь смогут отправлять и получать денежные переводы, которые доступны только в гривне, в отделениях НП.

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Также "Новая почта" подготовила инструкцию о том, как противодействовать аферистам.

Тем временем украинцам предлагают снимать на телефон нарушения на дороге, отправлять в полицию и получать за это деньги. Как именно, рассказали в новостях "Сегодня":

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