В НБУ вирішили замінити деякі монети. Якого номіналу і чому

Літні українці почали скаржитися на якість дизайну монет. Фото: УНІАН

У Національному банку України розглядають можливість поліпшення візуального розпізнавання і тактильних характеристик монет. Їх можуть змінити для зручності людей похилого віку та людей з вадами зору.

Як розповіли в НБУ сайту "Сьогодні", під час розрахунків оборотними монетами номіналом 1 і 2 гривні у громадян пенсійного віку зі слабким зором і людей з порушенням зору виникають проблеми.

"Щоб знайти рішення цього питання, було створено робочу групу, до складу якої увійшли фахівці Національного банку України (зокрема, і Банкнотно-монетного двору Національного банку України) і представники уповноваженого президентом України з прав людей з інвалідністю, реабілітаційного центру УТОС та інших громадських організацій, що представляють інтереси людей з порушенням зору", – відзначили в НБУ.

Читайте також:

Краща монета року: в НБУ назвали переможців (фото)

Наразі опрацьовуються пропозиції щодо поліпшення візуального розпізнавання елементів дизайну і тактильних характеристик оборотних монет.

Реклама

Як розповів заступник голови НБУ Олексій Шабан, українці почали скаржитися на якість оборотних монет, перш за все номіналом 1 і 2 гривні. Нині в Нацбанку працюють над тим, щоб змінити дизайн і зробити ці монети більш зручними для використання.

Однак деталі щодо дизайну і технічних характеристик монет поки не розголошують. Можливо, що монети зроблять більшими, або ж рельєфними.

Нагадаємо, у червні 2021 року НБУ ввів у обіг відразу чотири пам'ятні монети різного номіналу, присвячені видатним особистостям та народному мистецтву нашої країни.

А про те, які монети минулих років можуть збагатити українців, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":