Все ж таки не допоможе? В РФ спростували зв’язок "Північного потоку – 2" із газовою кризою в ЄС

Чи зіб'є запуск "Північного потоку - 2" ціни на газ / Фото: Колаж: Сьогодні

У Німеччині заявили, що якнайшвидший запуск газопроводу "Північний потік -2 " допоможе знизити ціни на газ у Європі.

Про це заявив голова комітету Бундестагу з економіки та енергетики Клаус Ернст, передає інформагентство ТАСС.

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Ернст також наголосив, що Росія виконує свої зобов’язання щодо постачань газу за довгостроковими контрактами.

У той же час у Кремлі вкотре спростували зв’язок між "Північним потоком – 2" та цінами на газ у Європі, незважаючи на свої попередні заяви.

Про те, що газопровід не має стосунку до біржових цін на блакитне паливо, заявив віцепрем’єр Російської Федерації Олександр Новак.

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Про це Новак сказав, відповідаючи на запитання про те, чи є зв’язок в тому, що Росія не хоче продовжувати поставки газу до Європи через бажання скоріше запустити в експлуатацію газопровід.

"Звичайно, жодного зв'язку немає. Контракти, ще раз повторюю, Росія виконує в повному обсязі, це підтверджують наші європейські партнери. Будуть додаткові заявки і збільшення обсягів, значить, будуть розглянуті і збільшені обсяги", – сказав Новак.

Однак ще на початку жовтня сам Новак заявляв, що "Північний потік – 2" допоможе знизити ціни на газ у Європі.

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Раніше експерти "Сьогодні" розповідали, що "Північний потік – 2" не допоможе збити ціни на газ, оскільки блакитне паливо по ньому постачатиметься в рамках довготривалих контрактів із фіксованою ціною.

На вільному ринку ж торгуються залишки газу і купують їх ті компанії, які не уклали довгострокових угод напряму з постачальниками.