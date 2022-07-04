У "Дії" з'являться важливі документи: хто і коли зможе ними користуватися

"Дія" запустила бета-тест важливих документів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Міністерство цифрової трансформації анонсувало нову послугу в застосунку "Дія". Незабаром для користувачів стануть доступними пенсійне посвідчення та посвідка на тимчасове або постійне проживання. Зараз можна взяти участь у бета-тестуванні.

Про умови тестування, і що для нього потрібне, розповіли у пресслужбі Мінцифри.

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Для тесту потрібна реєстрація

Поки цифрові документи знаходяться на стадії розробки. Для того, щоб покращити послугу і зробити її зручною, "Дія" запускає бета-тест. Кожен, хто бажає протестувати нові документи, може зареєтруватися на порталі за посиланням.

Там потрібно вказати деякі дані та яку саме послугу користувач хоче випробувати. Водночас для цього потрібні деякі документи.

Для тестування пенсійного посвідчення потрібно мати відповідно пенсійне посвідчення, видане з 2014 року (пластикове або у вигляді платіжної картки).

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А для тестування посвідки потрібно мати таке:

посвідку у вигляді пластикової картки з безконтактним електронним носієм, видану після 25 квітня 2018 року;

банківський рахунок для авторизації в "Дії" через BankID, а також смартфон із NFC.

"Дія" спростила одну з важливих процедур

Раніше "Сьогодні" розповідали, що у застосунку стали доступними подання декларації платника єдиного податку 2% та можливість сплатити податок. Власне цим можуть користуватися фізичні особи-підприємці 3-ї групи, так звані спрощенці, які подали заяву у Державну податкову службу на застосування спецставки 2%.

Читайте наше детальне пояснення про те, як у "Дії" подати цю декларацію та сплатити податок.

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"Сьогодні" раніше писали і про розмитнення авто через "Дію", і розповідали про найкорисніші послуги цього застосунку під час війни.