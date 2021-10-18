У "Дії" з'являться три нові соціальні послуги

Уже в листопаді поточного року додадуться нові функції в додатку / Фото: Колаж: Сьогодні

У державному електронному сервісі "Дія" для українців стануть доступні ще три нові соціальні послуги.

Про це віцепрем'єр-міністр – міністр цифровий трансформації Михайло Федоров розповів на брифінгу.

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Уже в листопаді за допомогою "Дії" будуть можливі такі послуги:

отримання субсидій;

призначення пенсій;

послуги для внутрішньо переміщених осіб.

Як заявив Федоров, послуга, пов'язана з отриманням субсидій, допоможе не ходити до ЦНАПу, щоб довести, що у вас є право на субсидію – тепер це буде автоматизовано. А для того, щоб отримати пенсію, досить буде лише зареєструватися в "Дії".

Ідентифікація через "Дію" для пенсіонерів

Кабінет Міністрів прирівняв авторизацію через функцію "Дія.Підпіс" до фізичної ідентифікації одержувачів пенсій та допомоги.

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Згідно з постановою № 999, авторизуватися можна буде в особистому кабінеті на сайті Пенсійного фонду за допомогою функції "Дія.Підпіс" в додатку "Дія".

Раніше ми писали: у "Дії" скоро з'явиться послуга, яка повідомлятиме про те, що вашу кредитну історію перевіряє банк.

Денис Шмигаль також анонсував, що в "Дії" можна буде подати документи на реєстрацію шлюбу.