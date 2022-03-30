У "Дії" відкрили подання заявок на відшкодування втраченого майна внаслідок війни

Подати заявку можуть люди, майно яких було зруйноване внаслідок війни/Фото: колаж: "Сьогодні"

У додатку "Дія" з'явилася можливість подати заявку на відшкодування втраченого майна внаслідок війни Росії проти України. Крім того, питання зі зруйнованим майном можна буде вирішити у центрах надання адміністративних послуг.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення.

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Деталі

"Також є важлива новина від наших урядовців. Відсьогодні працюватиме новий функціонал нашого державного сервісу "Дія". Як я й обіцяв, держава відшкодує втрату будинку чи квартири внаслідок бойових дій. Кожен наш громадянин, кожна громадянка вже можуть подати відповідну заявку у "Дії". Подача заявок вже доступна в мобільному застосунку. Треба оновити застосунок, щоб побачити цю нову послугу. А за тиждень буде доступна і офлайн – у центрах надання адміністративних послуг. Сам по собі функціонал у "Дії" достатньо зручний. Але всі необхідні деталі ще будуть роз'яснюватись нашим урядом. Головне – держава компенсує кожен метр втраченої нерухомості. Крім того, урядовці сьогодні розширили програму допомоги тим установам, які підтримують переселенців із районів бойових дій. Інше важливе рішення – спрямували 426 мільйонів гривень для виплати зарплати шахтарям", — повідомив глава держави.

Зеленський дорікнув Заходу за відмову посилити санкції проти РФ

Україна має довгий список того, що необхідно країні у війні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Economist.

"По-перше, потрібно поставити себе на наше місце і діяти на випередження, а не після того, як ситуація ускладниться. Це стосується наших країн-партнерів. Тут йдеться про санкції. Я впевнений, що якби раніше були запроваджені жорсткіші санкції, то повномасштабної російської атаки не сталося б", – сказав президент.

За словами президента, на сьогодні не відпрацьовані санкції щодо від'єднання банківської системи від SWIFT, а також не відключено ще багато банків.

"Вони (партнери України. – Ред.) зробили дуже важливі кроки, щоб підтримати нас, але Центральний банк Росії не був від'єднаний. Ввести ембарго на експорт нафти та газу з Росії. Усі ці санкції неповні. Їм загрожували, але ще не реалізували. Тепер ми чуємо, що рішення залежить від того, чи Росія почне хімічну атаку на нас. Це неправильний підхід. Ми не морські свинки, над якими потрібно експериментувати", — зазначив Зеленський.

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