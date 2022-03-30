В "Дії" открыли подачу заявок на возмещение утраченного имущества в результате войны

Подать заявку могут люди, имущество которых было разрушено в результате войны/Фото: коллаж: "Сегодня"

В приложении "Дія"появилась возможность подать заявку на возмещение утраченного имущества в результате войны России против Украины. Кроме того, вопрос о разрушенном имуществе можно будет решить в центрах предоставления административных услуг.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения.

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"Также есть важная новость от наших чиновников. С сегодняшнего дня будет работать новый функционал нашего государственного сервиса "Дія". Как я и обещал, государство возместит потерю дома или квартиры в результате боевых действий. Каждый наш гражданин, каждая гражданка уже могут подать соответствующую заявку в "Дії". Подача заявок уже доступна в мобильном приложении. Нужно обновить приложение, чтобы увидеть эту новую услугу. А через неделю будет доступна и офлайн — в центрах предоставления административных услуг. Сам по себе функционал в "Дії" достаточно удобен. Но все необходимые детали еще будут разъясняться нашим правительством. Главное — государство компенсирует каждый метр потерянной недвижимости. Кроме того, чиновники сегодня расширили программу помощи тем учреждениям, которые поддерживают переселенцев из районов боевых действий. Другое важное решение – направили 426 миллионов гривен для выплаты зарплаты шахтерам", — сообщил глава государства.

Зеленский упрекнул Запад за отказ усилить санкции против РФ

У Украины длинный список того, что необходимо стране в войне. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist.

"Во-первых, необходимо поставить себя на наше место и действовать на опережение, а не после того, как ситуация осложнится. Это касается наших стран-партнеров. Здесь речь идет о санкциях. Я уверен, что если бы раньше были введены более жесткие санкции, то полномасштабной российской атаки не произошло бы", – сказал президент.

По словам президента, на сегодняшний день не отработаны санкции по отключению банковской системы от SWIFT, а также не отключены еще многие банки.

"Они (партнеры Украины. – Ред.) предприняли очень важные шаги, чтобы поддержать нас, но Центральный банк России не был отключен. Ввести эмбарго на экспорт нефти и газа из России. Все эти санкции неполные. Им угрожали, но еще не реализовали. Сейчас мы слышим, что решение зависит от того, начнет ли Россия химическую атаку на нас. Это неправильный подход. Мы не морские свинки, над которыми нужно экспериментировать", — отметил Зеленский.

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