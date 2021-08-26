У 50 років і раніше. Хто в Україні може вийти на пенсію достроково – список

Страховий стаж можна підтвердити без трудової книжки, але не всім / Фото: уніан, Сьогодні

В Україні підвищили мінімальний пенсійний вік для жінок до 60 років. Тепер чоловіки і жінки можуть в одному віці йти на пенсію, проте у деяких є право і на достроковий вихід на пенсію в 50 років.

Про це пише pensia.ua.

Хто може достроково йти на пенсію:

жінки, які народили п'ятеро і більше дітей та які виховали їх до шестирічного віку;

матері дітей з інвалідністю з народження;

люди в зв'язку з особливим станом здоров'я (хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики, інваліди по зору I групи – сліпі та інваліди з дитинства I групи);

люди, які були учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або є потерпілими від Чорнобильської катастрофи;

люди, які працювали на Чорнобильській атомній електростанції в момент зняття її з експлуатації;

окремі категорії осіб з числа учасників антитерористичної операції.

Вимоги до стажу

Пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків з 1 квітня 2021 року. Пенсію за віком будуть нараховувати жінкам тільки після досягнення 60 років (і більше). При цьому стаж повинен становити не менше 28 років. Тим, хто виходить на пенсію в наступному році, потрібно буде мати вже 29 років стажу.

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При цьому пенсійний вік жінок, які претендують на пенсію за віком на пільгових умовах, поки нижче, ніж у чоловіків, які мають право на таку ж пенсію. Проте з 1 квітня і для них підвищився і пенсійний вік, і вимоги щодо стажу.

Нагадаємо, українцям знову хочуть підвищити пенсійний вік: