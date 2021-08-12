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Правила змінилися. Хто може підтвердити стаж для пенсії без трудової книжки

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська редактор розділу Гроші
12 серпня, 06:30
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Кабінет міністрів вніс зміни в порядок підтвердження трудового стажу для окремих категорій літніх українців
Страховий стаж можна підтвердити без трудової книжки, але не всім
Страховий стаж можна підтвердити без трудової книжки, але не всім / Фото: уніан, Сьогодні

В Україні змінився порядок підтвердження трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній. Нововведення стосуються осіб, які:

  • утримувалися під вартою;
  • відбували покарання в місцях позбавлення волі;
  • перебували на примусовому лікуванні.
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Таке рішення прийняв Кабінет міністрів України.

Законодавство вже передбачає, що такі категорії українців для підтвердження стажу повинні надавати:

  • довідки від правоохоронних органів;
  • документи про реабілітацію (довідки суду, органів прокуратури чи досудового розслідування про закриття кримінального провадження або довідки суду про прийняття виправдувального вироку).

Тепер Кабмін уточнив, що робити, якщо таких довідок немає. У разі відсутності необхідних документів час утримання під вартою, відбування покарання в місцях позбавлення волі та перебування примусовому лікуванні встановлюється в судовому порядку.

Вимоги до стажу

З 1 квітня 2021 року в Україні змінилися вимоги до мінімального стажу, який дає право на пенсію.

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Пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків. Пенсію за віком будуть нараховувати жінкам тільки після досягнення 60 років (і більше). При цьому стаж має становити не менше 28 років. Тим, хто виходить на пенсію в наступному році, потрібно буде мати вже 29 років стажу.

При цьому пенсійний вік жінок, які претендують на пенсію за віком на пільгових умовах, поки нижчий, ніж у чоловіків, які мають право на таку ж пенсію. Проте з 1 квітня для них також підвищився і пенсійний вік, і вимоги щодо стажу:

  • для жінок, які працювали на підземних роботах та роботах з особливо шкідливими і важкими умовами праці за Списком № 1, пенсійний вік в цьому році становить 48 років, якщо вони народилися до 31 березня 1972 року, що і 48 років 6 місяців – для тих, хто народився в період з 1 квітня по 30 вересня 1973 роки;
  • мінімальний стаж у таких пенсіонерок, які вийдуть на пенсію після 1 квітня 2021 року повинен становити 18 років 6 місяців. Для чоловіків, що працювали на шкідливих виробництвах, мінімальний пенсійний вік повинен становити 50 років, а мінімальний стаж з 1 квітня цього року збільшився до 23 років 6 місяців;
  • для жінок, які працювали на шкідливих роботах за Списком №2, пенсійний вік тепер становить 53 роки, якщо вони народилися до 31 березня 1968, і 53 роки 6 місяців – якщо народилися з 1 квітня по 30 вересня 1968 року. Мінімальний стаж у цих жінок повинен тепер складати не менше 23 років 6 місяців (у чоловіків – 28 років 6 місяців).

Нагадаємо, українцям знову хочуть підвищити пенсійний вік:

Також повідомлялося, що до деяких пенсій додадуть по 400 гривень .

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А тіньова зайнятість може перестати бути перешкодою для пенсії.

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