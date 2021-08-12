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"Укрзалізниця" запускає ГогольTRAIN в шість міст України: дати і напрямки

Юлія Ляхова
12 серпня, 17:40
У потязі буде три фестивальних вагони, в яких обіцяють музично-перформативну й освітню програми

Як виглядає ГогольTRAIN. Колаж: "Сьогодні"

До Дня Незалежності України "Укрзалізниця" запускає потяг ГогольTRAIN, в якому відбудеться круїзний мобільний форум молоді.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Дати та напрямки

  • Одеський міжнародний кінофестиваль. 13 серпня – Київ – Одеса, 21 серпня – Одеса – Київ;
  • Respublica Fest. 27 серпня – Київ – Кам'янець-Подільський, 29 серпня – Кам'янець-Подільський – Київ;
  • Dream ГогольFest. 3 вересня – Київ – Херсон, 5 вересня – Херсон – Київ;
  • Parade Fest. 10 вересня – Київ – Харків, 12 вересня – Харків – Київ;
  • Book Forum. 17 вересня – Київ – Львів, 20 вересня – Львів – Київ;
  • DniPRO ГогольFest. 1 жовтня – Київ – Дніпро, 3 жовтня – Дніпро – Київ.

Карантин і День Незалежності України

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко закликав не ігнорувати правила карантину під час масових заходів на День Незалежності.

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Він озвучив кілька рекомендацій:

  • утриматися від відвідування будь-яких масових заходів, якщо є симптоми ГРВІ або COVID-19 – кашель, нежить, біль у горлі, чхання, підвищення температури тіла;
  • не відвідувати заходи особам з групи ризику;
  • утриматися від відвідування місць масового скупчення людей, особливо в закритому приміщенні;
  • завжди дотримуватися дистанції, носити маску і мити руки;
  • не вживати алкоголь під час святкування.

У зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності українців чекає додатковий вихідний, тому робочий день для банківської системи з понеділка, 23 серпня, переноситься на суботу, 28 серпня.

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