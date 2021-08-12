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"Укрзализныця" запускает ГогольTRAIN в шесть городов Украины: даты и направления

Юлия Ляхова
12 августа, 17:40
В поезде будет три фестивальных вагона, в которых обещают музыкально-перформативную и образовательную программы

Как выглядит ГогольTRAIN. Коллаж: "Сегодня"

Ко Дню Независимости Украины "Укрзализныця" запускает поезд ГогольTRAIN, в котором состоится круизный мобильный форум молодежи.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Даты и направления

  • Одесский международный кинофестиваль. 13 августа – Киев – Одесса, 21 августа – Одесса – Киев;
  • Respublica Fest. 27 августа – Киев – Каменец-Подольский, 29 августа – Каменец-Подольский – Киев;
  • Dream ГогольFest. 3 сентября – Киев – Херсон, 5 сентября – Херсон – Киев;
  • Parade Fest. 10 сентября – Киев – Харьков, 12 сентября – Харьков – Киев;
  • Book Forum. 17 сентября – Киев – Львов, 20 сентября – Львов – Киев;
  • DniPRO ГогольFest. 1 октября – Киев – Днепр, 3 октября – Днепр – Киев.

Карантин и День Независимости Украины

Министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал не игнорировать правила карантина во время массовых мероприятий на День Независимости.

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Он озвучил несколько рекомендаций:

  • воздержаться от посещения любых массовых мероприятий, если есть симптомы ОРВИ или COVID-19 – кашель, насморк, боль в горле, чихание, повышение температуры тела;
  • не посещать мероприятия лицам из группы риска;
  • воздержаться от посещения мест массового скопления людей, особенно в закрытом помещении;
  • всегда соблюдать дистанцию, носить маску и мыть руки;
  • не употреблять алкоголь во время празднования.

В связи с празднованием Дня Независимости украинцев ждет дополнительный выходной, поэтому рабочий день для банковской системы с понедельника, 23 августа, переносится на субботу, 28 августа.

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