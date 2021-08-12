"Укрзализныця" запускает ГогольTRAIN в шесть городов Украины: даты и направления

Как выглядит ГогольTRAIN. Коллаж: "Сегодня"

Ко Дню Независимости Украины "Укрзализныця" запускает поезд ГогольTRAIN, в котором состоится круизный мобильный форум молодежи.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Даты и направления

Одесский международный кинофестиваль. 13 августа – Киев – Одесса, 21 августа – Одесса – Киев;

13 августа – Киев – Одесса, 21 августа – Одесса – Киев; Respublica Fest. 27 августа – Киев – Каменец-Подольский, 29 августа – Каменец-Подольский – Киев;

27 августа – Киев – Каменец-Подольский, 29 августа – Каменец-Подольский – Киев; Dream ГогольFest. 3 сентября – Киев – Херсон, 5 сентября – Херсон – Киев;

3 сентября – Киев – Херсон, 5 сентября – Херсон – Киев; Parade Fest. 10 сентября – Киев – Харьков, 12 сентября – Харьков – Киев;

10 сентября – Киев – Харьков, 12 сентября – Харьков – Киев; Book Forum. 17 сентября – Киев – Львов, 20 сентября – Львов – Киев;

17 сентября – Киев – Львов, 20 сентября – Львов – Киев; DniPRO ГогольFest. 1 октября – Киев – Днепр, 3 октября – Днепр – Киев.

Карантин и День Независимости Украины

Министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал не игнорировать правила карантина во время массовых мероприятий на День Независимости.

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Он озвучил несколько рекомендаций:

воздержаться от посещения любых массовых мероприятий, если есть симптомы ОРВИ или COVID-19 – кашель, насморк, боль в горле, чихание, повышение температуры тела;

не посещать мероприятия лицам из группы риска;

воздержаться от посещения мест массового скопления людей, особенно в закрытом помещении;

всегда соблюдать дистанцию, носить маску и мыть руки;

не употреблять алкоголь во время празднования.

В связи с празднованием Дня Независимости украинцев ждет дополнительный выходной, поэтому рабочий день для банковской системы с понедельника, 23 августа, переносится на субботу, 28 августа.