"Укрзалізниця" запровадила нові обмеження на посадку та висадку пасажирів – деталі

/ Фото: уніан, Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

У зв'язку з введенням у столиці комендантської години до 8 ранку 28 лютого висадка пасажирів з усіх потягів у напрямку Києва дозволена без права покинути територію вокзалу.

Про це в соціальних мережах повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

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"Посадка на поїзди тільки для пасажирів, що вже перебувають на території вокзалу Київ-Пасажирський", – йдеться у повідомленні.

Посадка на евакуаційні рейси

Увечері 26 лютого пресслужба "Укрзалізниці" повідомила, що усі посадки на евакуційні рейси є безкоштовними.

Пріоритет надається дітям, жінкам та людям похилого віку, зазначають в компанії. Решта пасажирів можуть сісти в потяг за наявності вільних місць.

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"Інші потяги рухаються країною, але через зменшення швидкості та зупинок біля блокпостів у разі потреби графік руху змінюється, тому пасажирам рекомендується уважно слухати оголошення на вокзалах та чекати наступного евакуаційного поїзда", – рекомендують в "Укрзалізниці".

Загалом за ці кілька днів від обстрілів шляхом евакуації врятовано тисячі українців, яких щогодини вивозять із зони бойових дій потягами.

"Сьогодні" також писали, які маршрути наразі є заблокованими, і розповідали, що через обстріл у Харківській області постраждали провідники.