"Укрзализныця" ввела новые ограничения на посадку и высадку пассажиров – детали

/ Фото: УНИАН, Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

В связи с введением в столице комендантского часа до 8 утра 28 февраля высадка пассажиров изо всех поездов в направлении Киева разрешена без права покинуть территорию вокзала.

Об этом в социальных сетях сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

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"Посадка на поезда только для пассажиров, уже находящихся на территории вокзала Киев-Пассажирский", – говорится в сообщении.

Посадка на эвакуационные рейсы

Вечером 26 февраля пресс-служба "Укрзализныци" сообщила, что все посадки на эвакуционные рейсы являются бесплатными.

Приоритет предоставляется детям, женщинам и пожилым людям, отмечают в компании. Остальные пассажиры могут сесть в поезд при наличии свободных мест.

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"Другие поезда двигаются по стране, но из-за уменьшения скорости и остановок у блокпостов в случае необходимости график движения меняется, поэтому пассажирам рекомендуется внимательно слушать объявления на вокзалах и ждать следующего эвакуационного поезда", – рекомендуют в "Укрзализныце".

В общей сложности за эти несколько дней от обстрелов путем эвакуации спасены тысячи украинцев, которых каждый час вывозят из зоны боевых действий поездами.

"Сегодня" также писали, какие маршруты сейчас заблокированы, и рассказывали, что из-за обстрела в Харьковской области пострадали проводники.