"Укрзалізниця" продовжує евакуацію з гарячих точок – рейси на 30 березня

"Укрзалізниця" евакуює людей до безпечних населених пунктів. Фото: колаж: "Сьогодні"
"Укрзалізниця" опублікувала новий графік евакуаційних поїздів у безпечні населені пункти на 30 березня. Рейси є як по Україні, так і міжнародні.
Відповідний графік розмістили на сайті "Укрзалізниці".
Евакуаційні рейси на 30 березня
Краматорськ:
- 13:00 – №278/277 Краматорськ – Львів
- 16:00 – №280/279 Краматорськ – Львів
Інші:
- 14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозова
- 16:10 – 7931 Покровськ – Дніпро
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро
Міжнародні рейси на 30 березня
Польща:
- 07:10 – 35/36 Львів – Пшемисль
- 08:30 – 715/716 Київ – Пас-Вінниця (11:25) – Пшемисль
- 10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм (квитки оформляти до ст. Ягодин)
- 17:02 – 814/813 Львів – Хелм
- 18:22 – 35/36 Одеса – Пшемисль
- 19:13 – 67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ – Хелм
Словаччина:
- 11:35 № 8661 Чоп – Чієрна-над-Тіссоу – Кошице (прибуття 13:49)
- 16:50 № 961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 18:13)
Угорщина:
- Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп – Захонь
- 12:30 №33 Мукачево – Будапешт
- 16:30 №32521 Мукачево – Будапешт
Чехія:
- 12:00 №911 Мостиська 1 – Богумін
Румунія:
- 23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія)
Австрія:
- 14:07 №749/750 Київ – Львів (21:00) – Відень
Під Одесою затримали чоловіка за псевдомінування евакуаційного поїзда
На Одещині поліція затримала жителя Куяльницької ОТГ за неправдиве повідомлення про замінування евакуаційного пасажирського потягу.
"52-річний чоловік повідомив поліцейським та рятувальникам, що під евакуаційний потяг закладено бомбу. Співробітники спецслужб провели ретельний огляд вагонів, але жодних вибухових пристроїв не виявили", — йдеться в повідомленні Нацполіції.
Псевдомінера копи знайшли протягом кількох годин. Він був на роботі в Одесі, нетверезий, і пояснив свій вчинок негативним ставленням до поліції.
Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.