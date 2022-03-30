"Укрзализныця" продолжает эвакуацию из горячих точек – рейсы на 30 марта

"Укрзализныця" эвакуирует людей в безопасные населенные пункты. Фото: коллаж: "Сегодня"

"Укрзализныця" опубликовала новый график эвакуационных поездов в безопасные населенные пункты на 30 марта. Рейсы есть как по Украине, так и международные.

Соответствующий график разместили на сайте "Укрзализныци".

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Эвакуационные рейсы на 30 марта

Краматорск:

13:00 – №278/277 Краматорск – Львов

16:00 – №280/279 Краматорск – Львов

Другие:

14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозовая

16:10 – 7931 Покровск – Днепр

23:30 – 234/233 Чоп – Днепр

Международные рейсы на 30 марта

Польша:

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07:10 – 35/36 Львов – Пшемысль

08:30 – 715/716 Киев-Пас – Винница (11:25) – Пшемысль

10:30 – 901/902 Днепр – Хелм (билеты оформлять до ст. Ягодин)

17:02 – 814/813 Львов – Хелм

18:22 – 35/36 Одесса – Пшемысль

19:13 – 67/68-910/909 Киев – Варшава/Киев – Хелм

Словакия:

11:35 №8661 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице (прибытие 13:49)

16:50 №961 Чоп – Чиерна-над-Тисоу – Кошице (прибытие 18:13)

Венгрия:

В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп – Захонь

12:30 №33 Мукачево – Будапешт

16:30 №32521 Мукачево – Будапешт

Чехия:

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12:00 №911 Мостиска 1 – Богумин

Румыния:

23:23 Одесса – Измаил – Исакча (Румыния)

Австрия:

14:07 №749/750 Киев – Львов (21:00) – Вена

Под Одессой задержан мужчина за псевдоминирование эвакуационного поезда

В Одесской области полиция задержала жителя Куяльницкой ОТГ за ложное сообщение о минировании эвакуационного пассажирского поезда.

"52-летний мужчина сообщил полицейским и спасателям, что под эвакуационный поезд заложена бомба. Сотрудники спецслужб провели тщательный осмотр вагонов, но никаких взрывных устройств не обнаружили", — говорится в сообщении Нацполиции.

Псевдоминера копы установили в течение нескольких часов. Он находился на работе в Одессе, был нетрезв и объяснил свои действия негативным отношением к полиции.

Ему сообщили о подозрении по ч.1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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