"Укрзалізниця" продає додаткові квитки на потяги – популярні напрямки

Найбільше квитків зі Львова / Фото: Колаж: Сьогодні
На святкові вихідні "Укрзалізниця" додала у продаж 1800 квитків зі Львова, а також ще понад дві тисячі на популярні напрямки.
Про це повідомляє пресслужба перевізника.
Нові квитки з'являться:
- з харківського напрямку – 240 місць;
- з дніпровського напрямку – 530 місць;
- з одеського напрямку – 360 місць;
- з донецького напрямку – 600 місць;
- з київського напрямку – 400 місць.
За інформацією перевізника, квитки вже доступні з 16:00 5 січня.
У прес-службі компанії нагадали, що квитки на потяг можна сплатити карткою "єПідтримка" будь-якого банку.
"Укрзалізниця" змінює ціни на перевезення
"Укрзалізниця" змінює ціни на деякі свої послуги, у тому числі збільшує розмір комісійного збору з 22 до 30 гривень, а також:
- вартість квитків у середньому зросте на 3%;
- формування вартості квитків здійснюватиметься за більш гнучкою системою – залежно від популярності напряму;
- зменшено розмір комісійного збору для групових замовлень – для дорослих 50 грн., а для дітей – 35 грн.
Раніше ми повідомляли, що пасажир "Укрзалізниці" поскаржився, що у вагоні, де він подорожував, грала російська попса, у тому числі "Тату" та "Ласковий травень".
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" запустила святковий кешбек на квитки.